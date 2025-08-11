Beperlik a Windows 10 kivégzése miatt a Microsoftot

Egy amerikai férfi pert kíván indítani a Microsoft ellen amiatt, hogy a cég 2025. október 14. után megszünteti a Windows 10 általános terméktámogatását, azaz fizetés vagy kompromisszum nélkül nem biztosít majd többé biztonsági frissítéseket hozzá. Lawrence Klein két Windows 10-es laptop tulajdonosa, semelyik sem kompatibilis a Windows 11-gyel, nem tud ingyen frissíteni arra.

Klein szerint többről szól a Windows 10 nyugdíjazása, mint az új PC vásároltatásáról

Fotó: Windows / Unsplash

A kereset szerint a Microsoft ezzel a lépéssel a felhasználók Windows 11-re, és leginkább a Copilot mesterséges intelligenciás funkciókkal kompatibilis, drága számítógépekre való átállását próbálja kikényszeríteni.

Klein panasza alapján a cég nem csak teljesen értelmetlen kiadásokat generál a fogyasztók és a vállalkozások számára, de a feleslegesen kidobatott számítógépekkel súlyos környezeti terhelést is okoz.

Ezen túlmenően Klein úgy látja, hogy a Microsoft potenciálisan monopolizálni próbálja az MI-alapú eszközök piacát, hiszen az új PC-ken a saját Copilot terméke gyárilag és azonnal hozzáférhető a számítógépezők számára.

A Windows 10 támogatásának meghosszabbítása a tét

Klein azt szeretné elérni a bíróságon, hogy Microsoft ingyenesen tartsa fenn a Windows 10 támogatását mindaddig, amíg a felhasználók száma nem csökken egy racionálisnak mondható határ alá, például nem megy be 10% alá a régi Windows részesedése.

Egyelőre kérdéses, hogy a bíró vajon hajlandó lesz-e jóváhagynia perindítást. Nincs könnyű helyzetben, hiszen Klein beadványa komplex kérdéseket feszeget arról, hogy hol van az arany középút a vállalkozások és társadalom érdekei között, a cégek róhatnak-e irracionális terhet az ügyfelekre az üzleti érdekeik kiszolgálása érdekében.

