Óriási veszély, totálkár fenyegeti a laptopokat egy egyszerű hiba miatt

A múlt héten elérhetővé váltak a Windows 10 és Windows 11 augusztusi frissítő csomagjai, ezek biztonsági és funkcionális hibákat is nagy számban orvosoltak. Az összegző frissítések telepítése fontos, és eddig az tűnt a legnagyobb hibának, hogy a Windows 11-hez kiadott KB5063878 telepítése sokaknál hibakóddal meghiúsult, bár ilyen gond lényegében minden hónapban felmerül, mondhatni nem hírértékű a jelenség.

A legrosszabb esetben a teljes laptop gazdasági totálkárossá válhat a Windows 11 hibája miatt

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Ezúttal sajnos úgy tűnik, hogy ezzel nincs vége a dalnak, a Windows 11 augusztusi frissítése az SSD háttértárak és merevlemezek meghibásodását válthatja ki. A probléma nagy írási terhelés mellett bukkanhat fel: a meghajtók eltűnhetnek, a rendszer nem tudja olvasni az állapotukat, fennáll az adatvesztés veszélye.

Az eddig tesztek alapján akkor lehet gond, mikor a felhasználók egy füst alatt 50 GB-nál több adatot próbálnak írni a háttértárakra, miközben a háttértár vezérlőchipjének a terhelése meghaladja a 60 százalékot.

Bár PC újraindítását követően a legtöbb esetben életre kelnek a háttértárak, de a hiba újból kiváltható és adatvesztés történhet, egyes esetekben pedig véglegesen tűnő hardveres meghibásodást produkálnak a meghajtók.

A gyanú szerint a probléma az SSD gyorsítótárának a kezelési hibájához köthető. Látszólag különösen érintettek a Phison vezérlős, DRAM gyorsítótár nélküli SSD-k, de egyes vállalati HDD-k is mutattak hasonló tüneteket.

A háttértárak meghibásodásáról szóló panaszok és beszámolók eddig mind Japánból érkeztek, ami meglehetősen furcsa. Nem tűnik valószínűnek, de egyelőre nem zárható ki, hogy a Windows 11 nyelvi beállításának valamiféle köze lehet a helyzethez.

A háttértárak végleges meghibásodása számos modern laptop esetében katasztrofális lehet, hiszen az SSD háttértáruk gyakran rá van forrasztva az alaplapjukra. Nem lehet önmagában kicserélni a meghalt alkatrészt, gyakorlatilag gazdasági totálkárossá válhatnak a noteszgépek.

Felmerül a kérdés, hogy ha a Windows 11 hibája miatt meghibásodik egy ilyen notebook, és már nem garanciális, akkor a Microsoft vajon ad-e kártérítést a tulajdonosaiknak.