Rendkívüli

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Ez mindenkit érint! Fontos figyelmeztetést adtak ki a felhasználóknak

Száznál is több sebezhetőséget javított a Microsoft. A Windowsok is érintettek.
A divatmogul Microsoft elérhetővé tette a 2025. augusztusi biztonsági frissítéseit a támogatott termékeihez, többek közt a Windowsokban és az Office irodai csomagokban összesen 107 sérülékenységet szüntetett meg. A javítások között akad egy nulladik napi sérülékenység a Microsoft SQL Serverben (CVE-2025-53779), amely lehetővé teheti a támadók számára, hogy domain adminisztrátori jogosultságot szerezzenek.

Összesen 107 sebezhetőséget javított a Windowsban és egyéb termékeiben a Microsoft
Fotó: Origo

A mostani hibajavító kedden összesen 107 sebezhetőséget orvosolt a Microsoft: 44 jogosultság-kiterjesztési, 35 távoli kódfuttatási, 18 információszivárogtatási, 4 szolgáltatásmegtagadási és 9 megszemélyesítési sebezhetőséget.

Ezek közül 13 kapott kritikus besorolást, köztük kilenc volt távoli kódfuttatást lehetővé tevő hiba.

Sürgős a Windows frissítéseinek a telepítése

Az augusztus hibajavító kedden kiadott frissítések a következő napokban automatikusan települnek majd a számítógépekre. Viszont akik nem szeretnének várni, azok a Gépház alkalmazás Windows Update menüpontjában manuálisan is elindíthatják a frissítések bekeresését és telepítését.

A Microsoft szerint a Windowsokhoz kiadott új frissítésekben nincs új ismert hiba, de persze hamarosan kiderül, hogy mennyire gondolja ezt jól a vállalat. 

A témához kapcsolódóan a napokban kiderült pár fontos részletkérdés arról, hogy miként működik majd a Windows 10 kiterjesztett támogatási programja.

