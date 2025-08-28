Az őskorban ragadt egy férfi és nem tud elmenekülni

A világ zajában teljesen elsikkadt egy nagy évforduló, 2025. augusztus 24-én betöltötte a harmincat a Windows 95. A szoftverrel új korszakot nyitott a Microsoft, ezzel a verzióval vált operációs rendszerré a Windows, és olyan örökzöldnek bizonyult innovációkat hozott, mint a Start menü és a Tálca.

Csendben betöltötte a harmincat a Windows 95

Fotó: Windows / Unsplash

A német WDR nem feledkezett meg a Windows 95 születésnapjáról, ráadásul példát is hozott arra, hogy milyen furcsa helyeken van máig használatban. A kiadvány leleplezte, hogy egy Düsseldorf melletti csirkefarmon Peter Huber gazda a tojásszortírozó gépének a felügyeletére használja.

Teljesen megfelel a céljára a Windows 95

A 40×40 méteres területet elfoglaló szortírozó gép méret, minőség, továbbá súly alapján napi 40 ezer tojást válogat szét és tesz bele a boltokból ismert tojástartókba.

A gazda szerint általában jól működik az ipari válogatógépet felügyelő PC, bár néha összeomlik rajta a Windows 95 vagy tojásszortírozó program, de egy újraindítás megoldja a problémát.

A gazda szerint az ipari géphez tartozó számítógéppel teljesen meg van elégedve, a modern PC-re való lecserélése pedig nem jöhet szóba, mert a rajta futó egyedi tojáskezelő szoftver nem működik az újabb Windowsokon. A szoftvert készített programozó már meghalt, így a program modernizálása nem igazán jöhet szóba.

Ezen túlmenően bízik benne, hogy az ősi számítógéphez tartozó nyomtató sem adja meg magát, mert erősen problémás volna a Windows 95-tel kompatibilis printert szerezni.

A gazda elavult technológiája komoly üzleti kockázatnak hangozhat, de Huber szerint a szortírozógép valójában az ősi számítógép nélkül is működik, igazából csak az adatnaplózás miatt van rádugva a Windows 95-ös matuzsálem. Ennek megfelelően nem kíván új szortírozógépre és számítógépre költeni, véleménye szerint a mostani konfigurációja még jobb is, mint az újonnan kaphatóak.

