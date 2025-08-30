Tagadják, hogy totálkárt okozhat a Windows frissítése

Augusztus közepén mi is beszámoltunk egy rendkívül aggasztó fejleményről. Japánból érkezett panaszok alapján a Windows 11 augusztusi összegző frissítése (KB5063878) állítólag súlyos malőröket okozhat, nagy mennyiségű adat írásakor jobb esetben átmenetileg leállhat, rosszabb esetben pedig véglegesen meghalhat a számítógépek háttértára.

Az alaplapra forrasztott SSD-t használó laptopokat gazdasági totálkárossá teheti a Windows állítólagos hibája

A panaszok elsősorban Phison vezérlős SSD-kről érkeztek, de később azzal álltak elő a panaszosok, hogy az Innogrit chipes háttértárak is érintettek lehetnek. Ezen túlmenően merevlemezekre is jöttek ugyanilyen panaszok.

Vizsgálat indult a Windows hibája miatt

Az ügyben érintett Microsoft és Phison rövid időn belül vizsgálatot indítottak, a héten pedig mindkét cég állást foglalt az ügyben: nem találtak bizonyítékot arra, hogy összefüggés lenne a jelentett problémák és a Windows 11 augusztusi frissítése között.

A Phison azt állítja, hogy összesen 4500 órányi extra tesztelést végzett az állítólagos hibajelenség miatt, azonban nem tudta reprodukálni a problémát. A Microsoft szintén fejét vakarja, állítása szerint a Windows 11 kikapcsolhatatlan telemetriai adatai alapján nem nőtt frissítés kiadása óta a háttértárhibák száma, plusz a belső tesztelése során sem tapasztalt abnormális jelenségeket.

Egyelőre semelyik cég sem hajlandó kategorikusan kijelenteni, hogy a hibákról érkezett beszámolók nincsenek összefüggésben a Windows 11 frissítésével, de tanácstalanok a hiba potenciális forrását illetően.

