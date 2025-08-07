Drámaian meg fog változni az internetezés – ez mindenkit érinteni fog

A szemeink előtt formálja át a világot a mesterséges intelligencia. Elárasztották az internetet a gépileg íratott tartalmak, a technológia már képeket és videókat is megtévesztő realizmussal hamisít, elkezdtek chatbot-függővé válni az emberek, és persze tömegével veszítik el az állásaikat. Mindezek után sejthető, hogy a Windowshoz hasonló, kritikus és a világot működtető szoftverek sem maradnak majd a régiek.

Hosszabb távon furcsává válhat a Windows egérrel és billentyűzettel való használata

Fotó: Surface / Unsplash

A legújabb ipari forradalom természetesen már elérte a Windowst, az Androidot, továbbá az Apple különféle rendszereit, a kötelező chatbot mellett egyéb MI-alapú funkciók kezdtek elérhetővé válni bennük.

Mindez csak a kezdet, idővel még az is teljesen megváltozhat az MI miatt, hogy milyen módon használjuk a számítógépeinket és a mobiljainkat.

Pár év múlva talán rá sem ismerünk majd a Windowsra

A Microsoft most egy komplett marketinges videót készített arról, hogy miként képzeli el 2030-ban a Windowst. David Weston vállalati alelnök nem teketóriázott, egész tisztességesen rávilágított, hogy mi a Microsoft célja.

„Kevesebb mindent teszünk majd a szemünkkel és többet beszélhetünk a számítógépeinkhez. És őszintén elhiszem, hogy más operációs rendszerek mellett a Windows jövőbeli verzióival is multimodális módon fogunk kapcsolatba lépni. A számítógép látja majd, amit látunk, hallja, amit hallunk, és beszélhetünk hozzá, hogy szavakon keresztül komplikált dolgokat végeztessünk el vele. Szerintem egy sokkal természetesebb formát fog felvenni (a számítógépekkel való) kommunikáció. Az egerészés és gépelés olyan idegenné fog válni, mint a Z-generáció számára az MS-DOS használata” – mesélte Weston a Windowszal kapcsolatos jövőképet.

Weston részben arról beszélt, hogy a számítógépek jövőbeli használata során a feladatok jókora részét MI-ügynök funkciók végzik majd el.

Konkrét példát hozva az új videókártyát vásárolni kívánó gamerek szóban elmondhatják majd a Windowsnak, hogy milyen célokra és legfeljebb mennyiért szeretnének grafikus vezérlőt venni. A hallottak alapján az MI kiválaszthatja a szóba jövő opciókat, majd a vásárlási döntés meghozatala után akár meg is rendelheti a kiválasztott terméket egy webshopból.