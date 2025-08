A PlayStation vevőiből szivattyúzza a pénzt az Xbox

A kezdeti megbotránkozást követően a Microsoft mostanra tisztázta, hogy az idén már tizenötezer embert érintett elbocsátásai nem azért történtek, mert anyagilag rosszul teljesítene. Pont az ellenkezője történik, megállás nélkül csörög a kassza. Az Xbox részleget különösen súlyosan érintett, legutóbbi tömeges leépítés valódi oka, hogy tőkére van szüksége a mesterséges intelligenciás beruházásainak a finanszírozására.

Top játékkiadó lett a PlayStation konzolon az Xbox

Fotó: Padraig Treanor / Unsplash

Most a Microsoft ismertette az előző negyedéves, továbbá az előző teljes pénzügyi évre vonatkozó eredményeit. A cég az elmúlt három hónapban 76,4 milliárd dollár bevétel mellett 27,2 milliárd dollár nettó jövedelmet ért el, ilyen sorrendben 18% és 24% növekedésről van szó éves összehasonlításban.

Váratlanul hasított az Xbox

A végső soron legérdekesebb üzleti teljesítményt a leépítések által drámaian érintett Xbox gaming üzletág nyújtotta. Az összes platformon együttvéve az Xbox már 500 millió gamert szolgál ki, az elmúlt 12 hónapban pedig 10%-kal növelte a bevételét, noha 22%-ot esett a hardveres eladásokból származó bevétele.

Az Xbox játékokból és szolgáltatásokból származó bevétele a legutóbbi negyedévben 13%-kal emelkedett, aminek két oka van: váratlanul jól teljesítettek a nagy játékok a Game Pass játékbérlőben, továbbá az Xbox top játékkiadóvá vált a PlayStation konzolon.

A Microsoft nemrég olyan játékokat adott ki PlayStationre, mint az Indiana Jones and the Great Circle, a Forza Horizon 5, vagy épp a The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered. Az elmúlt negyedévben volt olyan pont, mikor a PlayStationön legjobban fogyott öt játékból négy az Xbox Game Studios terméke volt, míg a TOP10 listán hat helyett szerzett meg a Microsoft.

Bizarr fordulat, de a Microsoft óriási sikerrel adja el PlayStationön az Xbox-játékokat.

A Game Pass havidíjas játékbérlő az elmúlt pénzügyi év során szintén rekordot döntött, közel 5 milliárd dollár bevételt generált a Microsoft számára, így hivatalosan is pénznyomdává vált.

Nemrég két ismert játékfejlesztő is aggodalmát fejezte ki, hogy biztosan veszteséges a játékbérlő, és ha elzárja a Microsoft a pénzcsapot, abból játékipari katasztrófa lehet. Röviddel később a Microsoft reagált erre, azt állította, hogy nyereséges a Game Pass, most pedig előállt a közel 5 milliárd dolláros bevételi számmal.

Az nem derült ki, hogy ténylegesen mennyi profitot termel a Game Pass, de a bevétel alapján hihető, hogy nincs többé mínuszban.

Kapcsolódó érdekesség, hogy hamarosan a Sony is kiadja Xboxra az első játékát, a jövőben pedig Xbox mellett a Nintendo Switch 2-t is célba fogja venni.