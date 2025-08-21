Nagyon olcsó és brutálisan erős az akksija – Mutatjuk a szupertelefont!

Hazánkban is megkezdődött a Xiaomi legújabb ár-érték bajnok mobiljának a forgalmazása, a Redmi 15 5G ráadásul nem csak különféle boltoktól vehető meg, de a Telekom kínálatában előfizetéssel is kérhető. A szenzációját a 7000 mAh kapacitású akku jelenti, a vezetékes módszerrel 33W teljesítménnyel tölthető áramforrás két napnyi komolyabb használatot is lehetővé tesz.

Komoly használat mellett két napot is bírhat egy töltéssel a Xiaomi Redmi 15 5G

Fotó: Xiaomi

Az ár miatt a Xiaomi persze kénytelen volt egyensúlyozni a hangzatos funkciók és a valódi értéknyújtás között. Emiatt gyors frissítési sebességre képes, 6,9 hüvelykes és Full HD+ felbontású kijelzőt tett a készülékbe, de a hátlap megtévesztő kinézete ellenére ténylegesen egyetlen 50 MP-es kamera áll rendelkezésre. Emellett memóriából is csak 4 GB-ra futotta, és a Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 chip sem a frizurákat lobogtató sebességéről híres.

Hétköznapi használatra szánták a Xiaomi új mobilját

A negatívumok ellenére a 71 990 forintos ajánlott fogyasztói ára miatt nem lehet és érdemes belekötni a Redmi 15 5G-be, hétköznapi mobilozásra teljesen megfelelhet. Akinek komolyabb telefonra van szüksége, az kénytelen lesz mélyebben a zsebébe nyúlni, de ez nem újdonság.

Redmi 15 5G specifikációk:

6,9”-es IPS kijelző, 1080×2340 pixel, 144 Hz frissítés, 288 Hz érintésérzékelés, 850 nit csúcs fényerő

8 MP-es előlapi kamera

50 MP-es, széles látószögű hátlapi kamera

Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, 5G, NFC

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 rendszerlapka

4 GB RAM, 128 GB háttértár

oldalt elhelyezett ujjlenyomat-olvasó

2× nano SIM foglalat, az egyik egyben microSDXC kártyafoglalat is

Xiaomi HyperOS 2 (Android 15)

7000 mAh-es akku, 33W vezetékes töltés, 18W visszafele irányú töltés

217 gramm súly

169,5 x 80,5 x 8,4 mm méret

