Nagyon olcsó és brutálisan erős az akksija – Mutatjuk a szupertelefont!

Hazánkban is megkezdődött a Xiaomi legújabb ár-érték bajnok mobiljának a forgalmazása, a Redmi 15 5G ráadásul nem csak különféle boltoktól vehető meg, de a Telekom kínálatában előfizetéssel is kérhető. A szenzációját a 7000 mAh kapacitású akku jelenti, a vezetékes módszerrel 33W teljesítménnyel tölthető áramforrás két napnyi komolyabb használatot is lehetővé tesz.
Az ár miatt a Xiaomi persze kénytelen volt egyensúlyozni a hangzatos funkciók és a valódi értéknyújtás között. Emiatt gyors frissítési sebességre képes, 6,9 hüvelykes és Full HD+ felbontású kijelzőt tett a készülékbe, de a hátlap megtévesztő kinézete ellenére ténylegesen egyetlen 50 MP-es kamera áll rendelkezésre. Emellett memóriából is csak 4 GB-ra futotta, és a Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 chip sem a frizurákat lobogtató sebességéről híres.
A negatívumok ellenére a 71 990 forintos ajánlott fogyasztói ára miatt nem lehet és érdemes belekötni a Redmi 15 5G-be, hétköznapi mobilozásra teljesen megfelelhet. Akinek komolyabb telefonra van szüksége, az kénytelen lesz mélyebben a zsebébe nyúlni, de ez nem újdonság.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!