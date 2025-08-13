Nagyon kibabrálhat a nézőivel a YouTube

A YouTube a mai napon bevezeti az MI-alapú korbecslő modelljét az Egyesült Államokban. Ez a Google-fiókban megadott születési dátumtól függetlenül igyekszik meghatározni, hogy 18 év alattiak vagy felettiek-e a felhasználók.

Lecsapna a magukat felnőttnek füllentő fiatalokra a YouTube, de közben jól kiszúrhat a fiatalos felnőttekkel

Fotó: Annie Spratt / Unsplash

Az algoritmus többek között fiókhasználati adatokat, keresési előzményeket, és videókategóriákat elemez. Amennyiben kiskorúnak minősít valakit, akkor automatikusan korlátozza a hozzáférését a felnőtteknek szóló tartalmakhoz, bekapcsolja a jóléti eszközöket, limitálja a reklámok testre szabását.

Adatvédelmi aggályokat vet fel a YouTube rendszere

A tévesen fiatalkorúnak minősített felhasználók vitathatják a rendszer döntését, fényképes igazolvánnyal, szelfivel, vagy bankkártyával kell igazolniuk az életkorukat.

Az Electronic Frontier Foundation és az Electronic Privacy Information Center felhívták a figyelmet, hogy ez adatvédelmi kockázat. A YouTube még azt sem tisztázta, hogy miként és meddig tárolja az életkor-ellenőrzés miatt a felhasználók által kényszerből beküldött adatokat.

További nagy kérdés, hogy mennyire megbízható a YouTube szelfis életkor-ellenőrzése, a szakértők szerint még a legjobb korbecslő algoritmusok is minimum plusz-mínusz két év hibahatárral dolgoznak.

A szelfis korbecslés nagyon kellemetlen helyzetbe hozhatja a fiatalkorúaknak nézett felnőtteket, hiszen vagy kénytelenek lehetnek érzékeny személyes adatokat átadni a YouTube számára, vagy együtt kell élniük a felhasználói fiókjaikra kivetett korlátozásokkal.

Egyelőre nem tudni, hogy Magyarországon tervezi-e a korbecslő rendszer bevezetését a YouTube.

