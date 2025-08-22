Jön a nagy évforduló, mulatni fog a YouTube Music

Kerek évforduló ünneplésére készül a YouTube Music, idén novemberben betölti a tizedik születésnapját a világ legnagyobb videómegosztójából kinőtt zeneszolgáltatás. Ugyan az ingyenes és fizetős változatban is használható streaming platform nem a világmegváltó innovációjáról és a gyors fejlődéséről híres, de tíz év alatt azért sok víz lefolyt a Dunán, közel sem az a végtelenül fapados dolog, mint ami a kezdetekben volt.

Szépek és jók a mostani fejlesztése, de a hangminőségen is javíthatna lassan a YouTube Music

Fotó: Sonos

Az évfordulót új funkciók bevezetésével kívánják megünnepelni a YouTube Music fejlesztői, ráadásul a platformot a riválisoktól leginkább megkülönböztető közösségi lehetőségeken reszelnek tovább.

Közösségi funkciókkal erősít a YouTube Music

A legérdekesebb újítások, hogy a zenehallgatók hamarosan nem csak dalokat, de albumokat és lejátszási listákat is kommentelhetnek majd, továbbá a másokkal közösen szerkesztett lejátszási listákban elérhető lesz az ízlésalapú zeneajánlás, amely a tagok egyéni hallgatásai alapján új dalokat fog tenni a közös listákba.

Ezeken túl a YouTube Music partnerségre lépett a Bandsintown szolgáltatással, így az appjában megjelennek majd a közeli koncertek listái. A rajongók értesítéseket is kaphatnak a kedvenc előadóik új kiadványairól, fellépéseiről, továbbá a reklámtermékeikről.

Végül a fejlesztések a zenészekre is kiterjednek, a YouTube Music bővíti a jelvényrendszerét, így láthatóak lesznek a mérföldkőnek számító nézettségi számok (például 100 ezer, 1 millió vagy 1 milliárd) a profiljaikon. A YouTube szerint ez arra ösztönözheti a rajongókat, hogy aktívan támogassák kedvenceiket a rekordok elérésében, azaz még többet hallgassák őket és használják a zeneszolgáltatást.

A YouTube Music most bejelentett újdonságai a következő hetekben válnak majd fokozatosan elérhetővé.

