Megkegyelmezett a YouTube a felhasználóknak

Megerősített internetes beszámolók alapján a YouTube egy olyan funkciót kezdett elérhetővé tenni az ingyenes felhasználók számára, ami eddigi csak a Premium-előfizetők számára volt elérhető. Az offline videómegtekintés lehetőséget kínál arra, hogy netkapcsolat vagy mobilnetes adatforgalom nélkül is megtekinthessék a tartalmakat a nézők, miután előzetesen letöltötték a kívánt videókat a szolgáltatás mobilappjában vagy böngészős felületén.

Nem csak konkrétan offline videózásra, de a mobilnetes adatkerettel való spórolásra is jó a YouTube funkciója

Fotó: Eran Menashri / Unsplash

Természetesen van egy csavar a történetben: amíg a havidíjas Premium-előfizetők akár Full HD (1080p) felbontásban is letölthetik offline megtekintésre a videókat, addig az ingyenes felhasználók maximum 360p felbontást választhatnak.

Ez még egy viszonylag kicsi mobilkijelzőn is látványosan gyenge képminőséget jelent, 640×360 pixelről beszélünk, kontextusként a DVD-filmek 720×576 pixelesek.

A rendkívül alacsony felbontás mellett további limitáció, hogy az ingyenes felhasználók zenei videókat sem tölthetnek le.

Megint csak egy csalit dobott a YouTube

A YouTube legújabb lépése ugyan egyes nézők számára jól jöhet, de végső soron csak egy csaliról van szó, amivel a Premium-előfizetést próbálja eladni a videómegosztó. Az offline letöltés csak azért vált részlegesen ingyenessé, hogy minél több ingyenes néző értesüljön a puszta létezéséről, hátha ennek tudatában már hajlandóak lesznek előfizetni a prémium csomagra.

