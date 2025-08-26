Kiakadtak az internetezők, nagyon furcsa dolog történt

A YouTube kétségtelenül a furcsa dolgok egyik epicentruma, de az elmúlt hónapokban a nézők és a tartalomkészítők szokatlan jelenséget tapasztaltak, egyszerűen furcsán néztek ki egyes videók. A jelenség elsősorban a Shorts rövid videókat érintette, furcsa képhibákat, torzításokat, feltűnően sima felületeket láttak. Az érintett videók néha olyan benyomást keltettek, mintha mesterséges intelligenciával generálták volna azokat.

Főként a Shorts tartalmakat érintették a YouTube titkos képfeldolgozásai

Fotó: Anna Shvets/Pexels

A tartalomkészítők sokáig nem tudták megmagyarázni a helyzetet, azonban mostanra a Reddit közössége lényegében kinyomozta az ügyet, majd a zenei tartalmakat készítői Rhett Shull videót készített a megállapításaikról, miután személyesen is érintett volt az ügyben.

Beismerte a babrálást a YouTube

A botrány gyűrűzése miatt a YouTube végül elismerte, amit mindenki sejtett: titokban gépi tanulásos módszerekkel feldolgozott egyes videókat. A képminőségükön próbált javítani, ez egy kísérleti kezdeményezés volt a részéről az elmúlt hónapokban.

Viszont az agresszív zajcsökkentési és élesítési kísérletei miatt időnként olyan hatást keltettek a tartalmak, mintha generatív MI-vel készült, deepfake videók volnának.

A YouTube célját pusztán a videók képminőségének a javítása jelentette, azonban többek közt Rhett Shull is felháborodott a praktikán. Két fő gondja van: egyrészt nem szeretné, ha a YouTube az engedélye nélkül bármit is változtatna a videóin, másrészt pedig a nézők jó eséllyel azt hiszik ezekről a mozgóképekről, hogy maguk a tartalomkészítők használtak MI-eszközöket.

Az utóbbi megítélési kockázatot jelent a youtuberek számára, hiszen egy olyan korszakot élünk, mikor a közönség egy része kritikus és negatív ezzel a technológiával, és végső soron a technológiát használókkal szemben.

A Google szerint a nézők és az alkotók visszajelzései alapján finomítják még a funkciót. Egyelőre nem tudni, hogy a jövőben kötelezően fel akarja-e majd dolgozni a tartalomkészítők mozgóképeit.

