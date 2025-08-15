Ennyit költ személyi védelemre a leghíresebb youtuber

Manapság még a moderáltan közismert hírességek sem képesek megúszni a személyi védelem költségét, hát még mennyit költenek erre a valódi nagyágyúk. A többség által MrBeast néven ismert Jimmy Donaldson most konkrét számot mondott, a 422 millió feliratkozójával ő a világ legtöbb követővel rendelkező youtubere. A fiatal érdekes kihívásokról szóló, óriási pénznyereményeket adó, és jótékonyságinak mondott tartalmaival vált a világ legismertebb videósává.

Mr. Beast szenzációhajhász videókkal lett a világ legnagyobb youtubere

Fotó: MrBeast / YouTube

A becslések szerint körülbelül 1 milliárd dollár vagyonnal rendelkező MrBeastnek szinte elnöki védelemre van szüksége, már régóta sehova sem képes kimozdulni anélkül, hogy fel ne ismernék.

Most egy jótékonysági kickes stream során Adin Ross és Félix „xQc” Lengyel streamerekkel beszélgetve MrBeast elárulta, hogy mennyi az annyi: mindent összeszámolva havi 1 millió dollárt költ saját maga és a vállalkozása védelmére, ami alatt olyan 338 millió forintot kell érteni.

Az első számú youtuber társai sem kismiskák

MrBeast két beszélgetőpartnere szintén rendkívül széles körben ismert influencerek, azonban csak Adin Ross mondott konkrétumot a védelemre költött pénzről: ő olyan 34 millió forintnak megfelelő 100 ezer dollárt költ erre havonta. xQc nem kívánta kiteregetni a kártyáit, de a pletykák szerint Ross-hoz hasonlóan ő is hat számjegyű összeget költ erre, természetesen dollárban.

