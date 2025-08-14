Tragikus balesetben halt meg a youtuber álompár

Terepjáró-balesetben életüket vesztették az off-road kalandjaikról videókat készített Toyota World Runners YouTube-csatorna házigazdái. A Kanada vadregényes tájai mellett külföldön is sokat kalandozott Stacey Touroutot és Matthew Yeomanst augusztus 7-én érte tragédia Brit Kolumbia tartományban, a youtuberek egy Trout-tóhoz közeli hegyoldalon haladtak a járművükkel, mikor ismeretlen okból átfordulásokkal olyan 200 métert zuhantak a hegyoldalon.

Matthew Yeomans és Stacey Tourout youtuberek az új-zélandi kalandjukról készült videóban

Fotó: Toyota World Runners / YouTube

A mentőcsapat aznap este fél hétkor kapott bejelentést a balesetről, mentőhelikopterrel és földi egységekkel is útnak indultak. A baleset helyszínét gyorsan megtalálták, de a nehéz terep lassította a segítségnyújtást.

Tragédiával végződött a youtuberek utolsó kalandja

A mentőcsapat Yeomanst holtan találta a terepjáróban, míg Tourout súlyos sérülésekkel és zavarodott állapotban a közelben tartózkodott. A nőt kórházba szállították, azonban az orvosok nem tudták megmenti az életét.

A fiatal pár évek óta építette a Toyota World Runners csatornát, dokumentálva, ahogy a terepjárójukkal felfedezik a világ legvadabb és legeldugottabb tájait. YouTube-csatornájukon több mint 200 ezer feliratkozó követte az utazásaikat, míg Instagramon közel 80 ezren csodálták meg a fotóikat és a történeteiket.

A tragédia előtt a duó utoljára Vancouver-szigetről jelentkezett be, szokás szerint a jövőbeli terveikről is meséltek a nézőknek. A családtagjaik, a barátaik és a követőik együtt gyászolnak, elárasztották a közösségi médiát a búcsúüzenetek, a felidézett közös emlékek.

