Ez a nemzedék kerülhet a legnagyobb bajba a mesterséges intelligencia miatt

A Z generáció tagjai – azok, akik nagyjából 1997 és 2012 között születtek – ma már nem csupán digitális bennszülöttek, de ők az első olyan nemzedék is, amely együtt nő fel a mesterséges intelligencia térhódításával. Számukra az MI nem különleges vagy futurisztikus eszköz, hanem a hétköznapok része: ott van a telefonjukban, a közösségi platformjaikon, a tanulási eszközeikben, sőt egyre inkább a munkahelyeiken is.

Az MI csapdája: a Z generáció digitális előnye hátránnyá válhat

Ez a közelség azonban nem csak előnyt jelent. Szakértők szerint éppen a Z generáció az, amelyik a leginkább ki van téve az MI pszichológiai, társadalmi és identitásformáló hatásainak – és gyakran anélkül, hogy ennek tudatában lenne.

A természetes digitális közeg sebezhetővé is teszi a Z generációt

A Z generáció tagjai a közösségi média algoritmusai között nőttek fel, megtanulták, hogyan lehet tartalmat optimalizálni, influenszerekké válni, gyorsan reagálni, és a figyelmet maximalizálni. Ám ez a világ most gyorsan változik: a hagyományos algoritmusokat egyre inkább generatív mesterséges intelligencia váltja fel, amely már nemcsak válogat a tartalmak közül, hanem létre is hozza őket.

Ez különösen veszélyes, mert a Z generáció gyakran nem tesz különbséget emberi és gépi eredetű információ között – vagy ha tesz is, nem mindig érzi a súlyát annak, hogy mit jelent, ha egy tanácsot, egy mémet vagy egy hírt egy gép generált. A kritikai gondolkodás képessége nem fejlődött egy tempóban az MI terjedésével.

A mesterséges személyiségek és az identitásválság

Az MI-alapú chatbotok és „digitális barátok” – például AI-mentálhigiénés alkalmazások, interaktív avatárok vagy szerepjátékos társalgások – gyorsan népszerűvé váltak a Z generáció körében. Ezek képesek empatikusan reagálni, figyelmesnek tűnnek, mindig elérhetők – sok esetben többet „nyújtanak”, mint egy valódi emberi kapcsolat.

Ez azonban könnyen vezethet elidegenedéshez. Az MI-vel való érzelmi kapcsolat kialakulása torzíthatja a valósághoz való viszonyt, különösen a serdülőkorban, amikor az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődése kulcsfontosságú. A Z generáció egy része már most is arról számol be, hogy nehezen tud különbséget tenni valódi érzelem és mesterséges válasz között – és ez hosszú távon akár társas szorongáshoz vagy identitászavarhoz is vezethet.