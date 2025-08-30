Ez a nemzedék kerülhet a legnagyobb bajba a mesterséges intelligencia miatt

A Z generáció tagjai – azok, akik nagyjából 1997 és 2012 között születtek – ma már nem csupán digitális bennszülöttek, de ők az első olyan nemzedék is, amely együtt nő fel a mesterséges intelligencia térhódításával. Számukra az MI nem különleges vagy futurisztikus eszköz, hanem a hétköznapok része: ott van a telefonjukban, a közösségi platformjaikon, a tanulási eszközeikben, sőt egyre inkább a munkahelyeiken is.
Ez a közelség azonban nem csak előnyt jelent. Szakértők szerint éppen a Z generáció az, amelyik a leginkább ki van téve az MI pszichológiai, társadalmi és identitásformáló hatásainak – és gyakran anélkül, hogy ennek tudatában lenne.
A Z generáció tagjai a közösségi média algoritmusai között nőttek fel, megtanulták, hogyan lehet tartalmat optimalizálni, influenszerekké válni, gyorsan reagálni, és a figyelmet maximalizálni. Ám ez a világ most gyorsan változik: a hagyományos algoritmusokat egyre inkább generatív mesterséges intelligencia váltja fel, amely már nemcsak válogat a tartalmak közül, hanem létre is hozza őket.
Ez különösen veszélyes, mert a Z generáció gyakran nem tesz különbséget emberi és gépi eredetű információ között – vagy ha tesz is, nem mindig érzi a súlyát annak, hogy mit jelent, ha egy tanácsot, egy mémet vagy egy hírt egy gép generált. A kritikai gondolkodás képessége nem fejlődött egy tempóban az MI terjedésével.
Az MI-alapú chatbotok és „digitális barátok” – például AI-mentálhigiénés alkalmazások, interaktív avatárok vagy szerepjátékos társalgások – gyorsan népszerűvé váltak a Z generáció körében. Ezek képesek empatikusan reagálni, figyelmesnek tűnnek, mindig elérhetők – sok esetben többet „nyújtanak”, mint egy valódi emberi kapcsolat.
Ez azonban könnyen vezethet elidegenedéshez. Az MI-vel való érzelmi kapcsolat kialakulása torzíthatja a valósághoz való viszonyt, különösen a serdülőkorban, amikor az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődése kulcsfontosságú. A Z generáció egy része már most is arról számol be, hogy nehezen tud különbséget tenni valódi érzelem és mesterséges válasz között – és ez hosszú távon akár társas szorongáshoz vagy identitászavarhoz is vezethet.
A Z generáció szinte vakon mozog a digitális felületeken – gyorsan, reflexből kattintanak, scrolloznak, vásárolnak, regisztrálnak. Ez azonban tökéletes terepet ad a sötét trükköknek (dark patterns): olyan manipulatív UI-megoldásoknak, amelyek befolyásolják döntéseiket. A mesterséges intelligencia még hatékonyabbá teszi ezeket: tanul a viselkedésükből, és személyre szabott módon alkalmazza a manipulációs technikákat.
Az MI-alapú ajánlórendszerek már nemcsak az alapján működnek, hogy mit néztünk meg, hanem azt is modellezik, mikor vagyunk éppen sérülékenyek – például késő este, magányosan, fáradtan. A rendszer ekkor kínálja fel a vásárlási ajánlatot, a toxikus tartalmat, a tökéletesnek tűnő testképet, a bűntudatkeltő motivációs idézetet.
A Z generáció sok tagja már most szembesül azzal, hogy a mesterséges intelligencia kiszoríthatja őket a munkaerőpiacról. Az írói, grafikai, programozói, szerkesztői munkák jelentős része gépesíthető – és sok fiatal már tanulás közben is MI-eszközöket használ.
Ez önmagában nem baj, de fennáll a veszélye, hogy az MI-t eszköz helyett mankónak kezdik használni: nem sajátítják el az elemző gondolkodást, a kreatív problémamegoldást vagy az elmélyült tanulást, mert „a gép úgyis megcsinálja helyettük”. A tudás helyett válaszokat tanulnak – és ez hosszú távon az intellektuális önállóság leépüléséhez vezethet.
A mesterséges intelligencia nem ördögtől való – de hatalmas felelősséggel jár, különösen azok számára, akik most formálódnak, keresik önmagukat, vagy próbálnak helytállni a világban. A Z generáció számára az MI egyaránt lehet ugródeszka és csapda.
A legfontosabb, amit tehetünk, hogy támogatjuk a fiatalokat abban, hogy kérdezzenek, kételkedjenek, értelmezzenek. Meg kell tanulniuk felismerni, ha manipulálják őket – nemcsak marketinggel, hanem MI-vel is.
Az iskolákban, családokban, online közösségekben egyaránt kiemelten fontos a digitális önismeret és az etikus technológiahasználat témája. A mesterséges intelligencia velünk marad – de nem mindegy, hogyan viszonyulunk hozzá. A kérdés nem az, hogy használjuk-e, hanem az, hogy tudjuk-e, mikor használ minket.
