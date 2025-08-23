Kiakadtak a zenészek, a közönség állandó mobilozása csak a kezdet volt

A zenei világ történéseit követők valószínűleg jól tudják, hogy a zenészek jókora részét nagyon zavarja a közönség állandó mobilozása, pontosabban kamerázása a koncerteken. Megértik, hogy sokan így próbálnak emléket készíteni, de úgy érzik, hogy a kényszeres kamerázásuk miatt elveszítik velük a kapcsolatot, nincsenek jelen a fellépésen, noha pont ez lenne a lényege az eseményen való részvételnek.

Ez sajnos csak a kezdet volt, az elmúlt években az állandó mobilozásnál is rosszabb trend bontakozott ki a koncerteken: túlságosan közel repülő drónokkal kezdték zavarni a zenészeket. A legutóbbi eset a napokban történt a Limp Bizkit isztambuli koncertjén, Fred Durst frontember a Take A Look Around sláger előadása közben elfojtott dührohamot kapott egy ismeretlen néző drónjától.

A kamerájába nézve gesztusokkal közelebb hívta, majd egy gyors mikrofonütéssel a padlóra küldte a drónt.

A közönség jót derült a jeleneten. Durst ledobatta a biztonságiakkal a színpadról a drónt, majd a nyugalmát látszólag visszanyerve folytatódhatott a fellépés.

Egyre gyakrabb a zenészek drónnal való kiakasztása

Az eset nem egyedülálló: a koncerthelyszíneken egyre gyakrabban tűnnek fel kamerás drónok, amelyek jogosulatlanul próbálnak felvételeket készíteni. Tavaly a Green Day koncertjét kellett megszakítani Detroitban, miután egy ismeretlen drón miatt biztonsági okból letessékelték a zenészeket a színpadról.

Hasonló eset történt 2022-ben, Mike Patton is megpróbált lecsapni egy drónt a Slipknot Knotfesten, ám Dursttel ellentétben ő nem találta el az eszközt.

