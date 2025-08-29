Titkos alagúthálózat van Mark Zuckerberg birtokán

Egy viszonylag kevesek által ismert tényre hívta fel a figyelmet a The New York Times, az elmúlt években nem csak Hawaii-n építtetett magának erődszerű bunkerrendszert a Facebook alapítója. Mark Zuckerberg eredetileg csak egyetlen házat vett magának és a feleségének a kaliforniai Palo Alto egyik gazdag negyedében, azonban a magánszférája és a személyi védelme miatt elkezdte felvásárolni a szomszédos ingatlanokat is.

Mark Zuckerbergnem több mint 300 millió dollárnyi ingatlanvagyona van

Fotó: Shutterstock

Ennek köszönhetően Mark Zuckerberg mára egy tizenegy, egymással határos ingatlanból álló erődítmény tulajdonosává vált a családi házas környéken. A megmaradt szomszédainak ráadásul bosszúságot jelentenek az aktivitásai, szigorúan őrzött zónát alakított ki, tele magánszféravédelmi kerítésekkel, kamerákkal, járőröző biztonságiakkal.

Emiatt már nagyon régóta távol áll egy tipikus, családi házas lakóövezettől a terület. Az egyik helyi lakó szerint olyan lett a környék, mintha megszállták volna, néha nem lehet autóval közlekedni az áruszállító furgonoktól.

Elképesztően paranoiásnak tűnik Zuckerberg

Mindez viszont semmi ahhoz képest, hogy Zuckerberg tizennégy éven keresztül zajos építkezésekkel szórakoztatta a tehetős szomszédokat. Az elmúlt nyolc évben többek közt föld alatti folyosórendszerrel és bunkerekkel köttette össze az ingatlanjait, ami miatt nehéz földgépekre is állandóan szükség volt.

A hírek szerint összesen 650 négyzetméternyi alagutat és bunkert építtetett az ingatlanok között, feltehetően hogy minden irányba legyen egérútja, ha ismeretlenek megrohamoznák a birtokát.

A szomszédok szerint Zuckerbergnek másfél évtizednyi építkezési terror után most eszébe jutott, hogy érdemes lenne valamiféle ajándékkal megköszönni a szomszédok türelmét. Ennek keretében többek közt luxus csokoládét, szuperdrága pezsgőt, továbbá aktív zajszűrős fejhallgatókat adott nekik.

A zajszűrős fejhallgatókon jól kiakadtak a szomszédok, pedig Zuckerberg feltehetően viccnek szánta a kütyüket.

Végül a szomszédoknak a milliárdos egyes allűrjeiből is elegük van. Emlékezetes eset volt, mikor rávette a várost, hogy az illusztris vendégseregének szervezett kerti parti ideje alatt vontassák el az erődrendszerével párhuzamosan utcában parkolni próbáló autókat, és a rendőrség biztosította a birtokrendszere körüli közterületeket.