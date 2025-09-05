Meglepő adatok derültek ki a magyarok 5G fogyasztásáról

Elérhetővé tette a negyedévente kiadott, a magyar mobilpiac alakulását taglaló jelentését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). A dokumentum legújabb változata a 2025. második negyedévére vonatkozó adatokkal bővült, és a többség számára legérdekesebb megállapítása, hogy a nyár elejére a magyarok 51 százaléka már átváltott 5G-képes mobileszközre.

A magyarok 51 százaléka a nyár elejére már 5G-képes mobilt használt

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

Ebben semmi meglepő sincs, hiszen már tavaly is csak a létező legolcsóbb, újonnan piacra dobott mobilok nem támogatták az 5G-t. Árkategóriától függetlenül lassan már nehéz lesz olyan mobilt vagy mobilnetes táblagépet venni, amely még nem ismeri az 5G adatkapcsolatot.

Élre tört az 5G, a mobilnettel pedig vagy nagyon spórolunk, vagy egyáltalán nem

Az NMHH tájékoztatása szerint a mobilszolgáltatók hálózataira több mint 13 millió darab mobiltelefon és táblagép csatlakozik, ezek 95 százaléka pedig „elfogadható” mobilnetezési élményt képes nyújtani, azaz legalább a 4G technológiát támogatja. A 2G-s és a 3G-s telefonok piaci aránya 5%-ra csökkent, de így is közel 700 ezer eszközről van szó.

A magyarok 95 százaléka legalább 4G-képes mobilt használ

Fotó: NMHH

Az NMHH szerint ténylegesen ennél több 2G/3G nyomógombos mobil van használatban, a hatóság olyan 1,3 millióra teszi a számukat. A mostani statisztikában azért csak a felük jelenik meg, mert nem mindegyik képes és próbál mobilnetes kapcsolatot létesíteni.

A gyors mobilnetezési képesség viszont nem jelenti azt, hogy a magyarok túl sok adatforgalmat bonyolítanának. Az idei második negyedévben a feltöltőkártyás (prepaid) szolgáltatást használtak 67 százaléka legfeljebb havi 1 GB mobilnetet használt, de még a havidíjas előfizetők 47 százaléka sem forgalmazott le többet havi 5 GB-nál.

A feltöltőkártyásokra nem jellemző a sok mobilnetezés, viszont a magyarok 40 százaléka már 11 GB-nál is több adatot forgalmaz le

Fotó: NMHH

A havi 11 GB-nál több mobilnetet használók aránya 40 százalékra nőtt, ami enyhe emelkedést jelent, de nagyságrendileg már egy éve ezen szinten mozog az arányuk.

A magyarok közel fele nagyon spórolósan bánik a mobilnettel, míg a másik felük egészen sokat forgalmaz, világított rá az NMHH jelentése.

