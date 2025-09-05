A nyílt Wi-Fi hálózatok nagyon veszélyesek lehetnek, de van megoldás

A digitális korszakban minden egyes kattintás, üzenet és online tranzakció adatokat generál. Ezek az adatok értékesek: a hackerek és kiberbűnözők számára pénzt vagy hozzáférést jelenthetnek, a felhasználók számára pedig személyes biztonságot, magánéletet és üzleti titkokat. Nem csoda, hogy mind több emberben felmerül a kérdés: amikor csatlakozni kell az internethez, vajon a Wi-Fi vagy a mobilhálózat, például az 5G jelent nagyobb biztonságot?

5G vagy Wi-Fi: melyik a biztonságosabb a mindennapokban?

Fotó: Angelina Sarycheva / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-man-sitting-in-a-chair-using-a-cell-phone-U0pAGn2-9o8

A kérdés nem elméleti, hiszen a mindennapokban folyamatosan választunk a két lehetőség között: otthon, a munkahelyen, utazás közben, kávézóban vagy akár egy reptéri váróban. A választás sokszor megszokás vagy kényelem alapján történik, ám ha az adatbiztonság a tét, érdemes tudatos döntést hozni.

A Wi-Fi előnyei és sebezhetőségei

A Wi-Fi az egyik legelterjedtebb kapcsolódási forma: gyors, olcsó és kényelmes. Az otthoni és munkahelyi környezetben szinte mindenki Wi-Fi-t használ, hiszen lehetővé teszi, hogy több eszköz is egyszerre csatlakozzon a hálózathoz vezeték nélkül.

Az előnyök azonban csak addig érvényesek, amíg a hálózatot megfelelően védjük. Egy biztonságos otthoni Wi-Fi-hez szükség van korszerű routerre, amely támogatja a WPA3 titkosítást, erős és egyedi jelszóra, valamint a rendszeres firmware-frissítésre. Ezek nélkül a hálózat sebezhetővé válhat.

A legnagyobb kockázatot azonban nem az otthoni, hanem a nyilvános Wi-Fi-hálózatok jelentik. A kávézókban, repülőtereken, bevásárlóközpontokban vagy hotelekben elérhető hálózatok gyakran nincsenek titkosítva, vagy ha igen, a jelszó közismert és több száz ember használja egyszerre. Ez ideális terep a támadóknak, akik „közbeékelődéses” (man-in-the-middle) technikával lehallgathatják a forgalmat, adatokat szerezhetnek meg, sőt akár hamis Wi-Fi-hálózatot is létrehozhatnak, amelyre a gyanútlan felhasználó automatikusan csatlakozik.

Az 5G mint biztonságos alternatíva

Az 5G a mobilkommunikáció legújabb, általánosan használt generációja, amely nemcsak sebességben, hanem biztonságban is új szintet képvisel. Az előző, 4G/LTE-hálózatokhoz képest fejlettebb titkosítási algoritmusokat alkalmaz, és sokkal szigorúbban azonosítja a felhasználókat a SIM-kártyán keresztül.

Ez azt jelenti, hogy egy támadó számára sokkal nehezebb lehallgatni vagy manipulálni az adatforgalmat. Bár a mobilhálózatok sem tökéletesek, a közvetlen támadásokhoz speciális és drága berendezések szükségesek, amelyek messze túlmutatnak a hétköznapi hackerek eszköztárán.

Éppen ezért a szakértők általánosságban azt ajánlják: ha valaki pénzügyi tranzakciót végez, belép munkahelyi rendszerekbe vagy érzékeny adatokat továbbít, érdemesebb az 5G-hálózatot választani, különösen akkor, ha csak nyilvános Wi-Fi érhető el a környezetben.