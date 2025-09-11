Komoly veszélyben lehetnek az adataink, ha ezeket az appokat használjuk

Hírlevél

Sokan gondolják, hogy a telefonos időjárás-előrejelző alkalmazások teljesen ártalmatlanok. A valóságban azonban sokszor több adatot gyűjtenek rólunk, mint hinnénk.
Sokan úgy gondolják, hogy az időjárás-előrejelző alkalmazások a legegyszerűbb mobilprogramok közé tartoznak. Elindítjuk őket, megnézzük, esni fog-e az eső, és bezárjuk. A valóság azonban jóval árnyaltabb: a háttérben ezek az appok gyakran adatokat gyűjtenek rólunk – nemcsak a földrajzi helyzetünket, hanem böngészési szokásainkat, érdeklődési körünket és akár más alkalmazások használatáról szóló információkat is.

Egy váratlan viharnál komolyabb veszélyek is fenyegethetnek minket, ha nem figyelünk, milyen adatokhoz engedünk hozzáférést.
Egy váratlan viharnál komolyabb veszélyek is fenyegethetnek minket, ha nem figyelünk, milyen adatokhoz engedünk hozzáférést. Fotó: Shutterstock

Hogyan gyűjtenek adatokat a „sima” időjárás appok?

Az időjárás pontos meghatározásához valóban szükség van a tartózkodási helyünkre, ám számos alkalmazás ennél sokkal többhöz kér hozzáférést. Egyes appok hozzáférést kérhetnek például a névjegyekhez, a híváslistához, a fotókhoz, sőt akár a mikrofonhoz is. Ezek az adatok első ránézésre teljesen irrelevánsnak tűnnek a hőmérséklet vagy a csapadék előrejelzéséhez, ám az applikációk fejlesztői reklámcégeknek, hirdetési hálózatoknak értékesíthetik őket.

A háttérben működő adatgyűjtés sokszor átláthatatlan, és a felhasználók többsége nem olvassa el a hosszú adatvédelmi tájékoztatókat. Így könnyen előfordulhat, hogy a felhasználó pontos tartózkodási helye, napi rutinja vagy akár a kedvenc úti céljai is kikerülnek harmadik felekhez.

Milyen kockázatokat jelent mindez?

  • Helyadatokkal való visszaélés: A pontos tartózkodási hely értékes információ lehet hirdetők, de akár rosszindulatú szereplők számára is.
  • Profilalkotás reklámcélból: Az appok a gyűjtött adatok alapján részletes profilt állíthatnak össze a felhasználó szokásairól és érdeklődéséről.
  • Adatszivárgás veszélye: Az adatok tárolása és továbbítása közben mindig fennáll a kiberbűnözés kockázata.
  • Harmadik felek bevonása: Az adatok sokszor nemcsak a fejlesztőhöz, hanem partnercégekhez is eljutnak, amelyek további célokra használhatják fel azokat.
  • Fokozott megfigyelés: Az állandó helymeghatározás hozzájárulhat a digitális megfigyelés terjedéséhez, amely hosszú távon a magánszféra csorbulását jelenti.

Hogyan védekezhetünk?

A felhasználók több lépést is tehetnek a személyes adataik védelmében. Először is érdemes körültekintően választani az időjárás appok között: a nagyobb, ismert fejlesztők alkalmazásai általában átláthatóbban működnek, és ritkábban kérnek szükségtelen engedélyeket. Fontos, hogy a telepítéskor mindig nézzük meg, milyen adatokhoz szeretne hozzáférni az app – ha egy időjárás-előrejelző program például hozzáférést kér a kameránkhoz vagy a névjegyeinkhez, érdemes elgondolkodni, valóban szükség van-e rá.

Alternatívát jelenthet az is, ha az okostelefon beépített időjárás-alkalmazását használjuk, amely általában kevesebb adatot gyűjt, és jobban integrálódik a rendszerbe. Emellett sok böngészőben vagy keresőmotorban elérhetők gyors időjárási előrejelzések, amelyekhez nem kell külön appot letölteni.

Összegzés

Az időjárás-előrejelző alkalmazások hasznos eszközök, de nem árt tisztában lennünk az árnyoldalaikkal is. A pontos előrejelzésért cserébe gyakran olyan személyes adatokat szolgáltatunk ki, amelyekre az appnak valójában nincs szüksége, viszont a háttérben értékesíthetők. Ha felelősen szeretnénk használni ezeket a szolgáltatásokat, mindig ellenőrizzük az engedélykéréseket, és részesítsük előnyben a megbízható fejlesztők megoldásait.

