Ezek az AI-appok már a zsebünkben vannak – és meg is könnyítik a napjainkat

A mesterséges intelligencia korábban futurisztikus kifejezésként élt a köztudatban, mára viszont a mindennapjaink részévé vált. Nemcsak a nagyvállalati rendszerekben, hanem az okostelefonokon is ott van – és már nem kell programozói tudás ahhoz, hogy kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket. Egyre több olyan applikáció jelenik meg, amely az AI segítségével tanulja meg szokásainkat, értelmezi a feladatainkat, vagy egyszerűen csak leveszi a vállunkról a rutinfeladatokat. Ezek az AI-appok nem csupán látványosak, hanem valódi, napi szinten használható előnyöket kínálnak.

Sokan úgy gondolják, hogy az AI leginkább a chatbotokra és a ChatGPT-re korlátozódik, pedig ennél sokkal több területen jelenik meg. Vannak appok, amelyek képesek automatikusan rendszerezni a képeket a galériánkban, mások felismerik a kézírást, leírják a hangunkat, segítenek a nyelvtanulásban, vagy éppenséggel tökéletes jegyzetet készítenek egy előadásról vagy megbeszélésről. Az AI már nem csak „okos”, hanem kifejezetten személyre szabott – ahogy használjuk, úgy válik egyre hatékonyabbá.

5 AI-app, ami tényleg hasznos a mindennapokban

Otter.ai – Jegyzetel helyettünk: Tökéletes választás azoknak, akik megbeszéléseket, interjúkat vagy előadásokat rögzítenek. Az app automatikusan átírja az elhangzott szöveget, felismeri a beszélőket és időbélyegeket is elhelyez. Ideális távmunkához, diákoknak vagy újságíróknak is. Grammarly – Nemcsak javít, hanem tanít is: Bár leginkább angol nyelven használható, az AI-alapú írássegítő eszköz nemcsak helyesírási hibákat javít, hanem stílust, hangnemet és szöveglogikát is figyel. Gépi tanulással optimalizálja az ajánlásait – minél többet használjuk, annál jobban alkalmazkodik hozzánk. Notion AI – Digitális asszisztens egy appban: A népszerű jegyzet- és szervezőalkalmazás AI-funkciói segítenek vázlatokat írni, szövegeket átfogalmazni vagy összefoglalni. Ideális azoknak, akik sok tartalmat hoznak létre, de időt szeretnének spórolni. Replika – AI, ami „emberként” beszélget: A mesterséges intelligencia alapú társalgási partner nemcsak szórakoztató, hanem érzelmi támogatást is nyújthat. Kérdéseinkre személyre szabott válaszokat ad, fejlődik a beszélgetések során, és már több millióan használják világszerte. Photoleap (korábban Lightricks) – AI a zsebben lévő Photoshop: Egy AI-képszerkesztő, amely képes cserélni a hátteret, megváltoztatni az arc kifejezését, vagy teljesen új látványvilágot generálni – pár érintéssel. Ha valaki vizuális tartalommal dolgozik, különösen hasznos lehet.

Már nem az a kérdés, használunk-e AI-t – hanem az, hogyan

A mesterséges intelligenciát használó mobilalkalmazások nem bonyolultabbak, mint bármely más app a telefonunkon – sőt, éppen az a lényegük, hogy egyszerűsítenek. Nem kell hozzájuk gépészmérnöknek vagy informatikusnak lennünk: elég néhány próbálkozás, és máris érezzük, mennyi időt, energiát vagy stresszt spórolhatunk meg velük. Az AI immár nem a jövő eszköze – hanem egy új szintje annak, ahogyan az okostelefonjainkat használjuk. Ha eddig idegenkedtünk tőle, talán épp itt az ideje kipróbálni, mire képes. Mert lehet, hogy már rég segít – csak még nem tudjuk, melyik gombot kell megnyomni.