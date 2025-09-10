Az Apple új fülese élőben képes tolmácsolni

Az Apple bemutatta az AirPods Pro 3-at, ami három év után hozott jelentősebb frissítéseket a termékcsaládba. Az egyik legemlítésre méltóbb fejlesztés, hogy az aktív zajszűrés (ANC) duplájára nőtt az előző modellhez képest – ezzel az Apple állítása szerint az AirPods Pro 3 jelenleg a legjobb ANC-t kínálja az in-ear kategóriában. Azonban a valós hatékonyság megítéléséhez még a felhasználói tapasztalatokra lesz szükség.

Az Apple AirPods Pro 3 zajszűrése fejlettebb lett

Újdonság a pulzusmérő integrálása is—a legkisebb Apple által készített érzékelővel. A Fitness appban rögzíthetők a pulzus, elégetett kalóriák, és akár ötven különböző edzésformát is támogathat az eszköz Apple Intelligence által működtetett „Workout Buddy” rendszerrel. Mindehhez természetesen szükség van iPhone-ra, mivel maga az AirPods Pro 3 nem tudja önállóan feldolgozni az adatokat.

És itt felmerül a kérdés, hogy biztosan szükség volt-e ezeknek a funkcióknak a fülesbe integrálására? Vagy csak a portfólióból hiányzó okosgyűrűről akarta ezzel elterelni a figyelmet a cég?

Élőben is tolmácsol az AirPods Pro 3

A Live Translation funkció is beépítésre került, így két külön nyelven beszélő felhasználó egyszerűbben kommunikálhat egymással úgy, hogy az egyik hallja a fordítást a fülhallgatón, a másik pedig a telefonnál olvashatja a szöveget. Ez technológiai szempontból érdekes újítás, de a pontosság, a hálózati késés és a nyelvi korlátok a valódi tesztjei lesznek ennek. Nem is beszélve arról, hogy egyelőre a nyelvek száma, amit a rendszer felismer, elég korlátozott. A magyar nincs köztük, és az eddigi gyakorlatot figyelembe véve nem is tudni, mikor lesz.

Az Apple AirPods Pro 3 valós időben lépes a fülünkbe fordítani, amit idegen nyelven hall

A dizájn nagy vonalakban maradt, de az illeszkedésen javítottak: a fülhallgatók egy picit kisebbek lettek és öt különböző méretű habosított anyagból készült illeszték lesz a dobozban (köztük egy XXS), és IP57 besorolás került bevezetésre, ami izzadástűrést és rövid idejű vízállóságot jelent, de nem teljes víz alatti használatot.

A működési idő is javult: aktív zajszűrés mellett akár nyolc órás zenehallgatás lehetséges, ami 33%-kal több, mint a Pro 2 esetében. Ez megint csak egy fontos fejlesztés, de persze csak papíron, hiszen a gyakorlatban hangszint, beállítás és használattól függően változó lesz a tényleges időtartam.

Az AirPods Pro 3 ára továbbra is a wireless fülhallgatók piacának legfelső részében mozog. Magyarországon 109 990 forintot kérnek majd érte.

Összegzés

Az AirPods Pro 3 néhány kétségtelenül érdekes, technológiai újítást hozott az elődökhöz képest: jobb zajszűrés, beépített pulzusmérés, élő fordítás. Azonban ezek közül mi válik tényleges, hasznos funkcióvá a mindennapi használatban? Azt csak a valós tesztek és a használat fogja eldönteni.