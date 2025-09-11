Ingyen viszi az utasokat a város első robotaxi-szolgáltatása

Las Vegasban az Amazon leányvállalata, a Zoox hivatalosan is elindította első nyilvános robotaxi-szolgáltatását. A technológiai startup mostantól bárki számára elérhetővé tette önvezető járműveit a Strip környékén, külön kijelölt felszálló- és leszállóhelyeken. Az utakat jelenleg ingyenesen kínálják, amíg a szabályozó hatóságok engedélyezik a díjfizetéses működést.
A Zoox autói speciálisan tervezett, modern, mikrobusz-szerű járművek, kormány és pedál nélkül; az utasok egymással szemben ülve élvezhetik az utat. A járművek maximális sebessége 45 mph (körülbelül 72 km/h). A fuvarok az appon keresztül foglalhatók, ahol az utasok valós idejű visszajelzéseket, várható érkezési időt és ügyféltámogatást is kapnak.
A Zoox robotaxi szolgáltatás indulása Las Vegasban mérföldkő az önvezető közlekedés üzleti alkalmazása és elfogadottsága szempontjából. A kizárólag erre a célra tervezett járművek teljesen új megközelítést hoznak a robotaxipiacra, amely eddig főleg átalakított hagyományos autókra épült. Bár a fizetős szolgáltatás még nem üzemel, az ingyenes példamutató kezdet újra felpezsdíti a robotaxiversenyt, miközben a közönség és a szabályozók reakciói döntően befolyásolják majd a jövő üzleti modelljét.
