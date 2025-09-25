Jövőre már laptopon is kapható lesz az Android

Néhány hónappal ezelőtt a Google megerősítette a jó ideje terjedt pletykát, hogy számítógépeken is elérhetővé fogja tenni az Androidot, részlegesen konkurenciát kíván állítani a Windows és a macOS rendszereknek. Ezt a vállalat valójában már rég megtette, de az olcsó Chromebook laptopokon futó ChromeOS rendszere nem vitte túlságosan sokra, javarészt az észak-amerikai oktatási piac vásárolja ezeket a termékeket.

Továbbra sem világos, hogy kinek és mire szánják az androidos laptopokat

Fotó: Andrew Neel / Unsplash

Az Android számítógépekre való kiadásával kapcsolatos részleteket továbbra is homály fedi, azonban a Qualcomm chipgyártó szerdai termékbejelentő eseményén a Google is képviseltette magát egy bejelentés erejéig.

A cégek elárulták, hogy közösen dolgoznak az Android rendszerű laptopok életre hívásán, a tervek szerint jövőre kerülhetnek piacra az első ilyen noteszgépek. A Google adja rájuk a szoftvert, a Qualcomm pedig a chipjükről gondoskodik.

Állítólag lenyűgöző a laptopos Android

A Google egyelőre nem kívánt beszélni arról, hogy egész pontosan hogyan kell elképzelni a laptopokon futó Androidot, kinek és milyen felhasználásra szánja ezeket az újszerű notebookokat.

A Qualcomm vezérigazgatója annyit tett hozzá az ügyhöz, hogy már látta a rendszert és lenyűgözőnek tartja, ténylegesen megvalósul vele a számítógépek és a mobilok zökkenésmentes fúziója.

Ez a törekvés nem újdonság, szép lassan az Apple is dolgozik a különféle típusú eszközein futó rendszerek egybevonásán, a Microsoft pedig egyszer már el is bukott a kihíváson a Windows 10 és a Windows 10 Mobile rendszerekkel.

