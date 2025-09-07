Vigyázat! Minden androidos mobil veszélyben lehet

Kirívóan súlyos helyzetre hívta fel a figyelmet az Androidhoz készült szeptemberi hibajavítások kiadási jegyzékében a Google. Két olyan súlyos sebezhetőséget is megszüntetett a mobilos rendszerben, amelyek már aktív kihasználás alatt állnak, egyelőre célzott támadások során használják azokat.

Minden használatban lévő, androidos eszközt érintenek a mostani sebezhetőségek

Fotó: N.Tho.Duc / Unsplash

Ez önmagában még nem annyira szokatlan, az igazi gondot a problémák súlyossága jelenti, a mobileszközökre került támadó alkalmazások titokban jogtalan adathozzáférésre és jogosultságkiterjesztésre használhatják a hibákat. A sebezhetőségeket az Android 13 és újabb rendszerekhez most kiadott, 2025. szeptemberi frissítőcsomagokban javította a Google.

Ezeket sajnos a gyártóknak kell rendszerfrissítés formájában eljuttatniuk a mobilokra és a táblagépekre, és félő, hogy a megszűnt támogatás miatt aktívan használt eszközök százmillióira sosem jutnak el a javítások.

Mit tehetnek az androidosok?

A támogatott mobilok és tabletek előbb-utóbb megkapják majd a mostani javításokat. A sebezhetőségeket már nem tartalmazó szoftver használatát az Android biztonsági javítási szintjéből lehet megállapítani, ez a Beállítások alkalmazás telefon névjegye részében olvasható.

Amennyiben az Android biztonsági javítási szintje részben

2025. szeptember 1. olvasható, akkor az egyik sérülékenységre, ha pedig

2025. szeptember 5. vagy újabb áll, akkor mindkét sérülékenységre megkapta a javítást a készülék.

Az androidos rendszerfrissítéseket már nem kapó mobilok és táblagépek tulajdonosai sajnos nem tehetnek semmit azon túl, minthogy kizárólag a Play Áruházból telepítenek alkalmazásokat az eszközeikre, és ragaszkodnak a megbízható fejlesztőktől származó appok használatához.

Természetesen egy újabb, szoftveresen támogatott készülék vásárlása is szóba jöhet, de jó eséllyel kevesen kívánnak soron kívül új mobilt vagy tabletet venni a mostani sebezhetőségek miatt.

