Rendkívüli

Zelenszkij sokkoló választ adott Putyin meghívására

sebezhetőség

Vigyázat! Minden androidos mobil veszélyben lehet

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Két súlyos sebezhetőséget is aktívan kihasználnak benne. Ezt kell tudniuk az androidosoknak.
Kirívóan súlyos helyzetre hívta fel a figyelmet az Androidhoz készült szeptemberi hibajavítások kiadási jegyzékében a Google. Két olyan súlyos sebezhetőséget is megszüntetett a mobilos rendszerben, amelyek már aktív kihasználás alatt állnak, egyelőre célzott támadások során használják azokat.

Minden használatban lévő, androidos eszközt érintenek a mostani sebezhetőségek
Fotó: N.Tho.Duc / Unsplash

Ez önmagában még nem annyira szokatlan, az igazi gondot a problémák súlyossága jelenti, a mobileszközökre került támadó alkalmazások titokban jogtalan adathozzáférésre és jogosultságkiterjesztésre használhatják a hibákat. A sebezhetőségeket az Android 13 és újabb rendszerekhez most kiadott, 2025. szeptemberi frissítőcsomagokban javította a Google.

Ezeket sajnos a gyártóknak kell rendszerfrissítés formájában eljuttatniuk a mobilokra és a táblagépekre, és félő, hogy a megszűnt támogatás miatt aktívan használt eszközök százmillióira sosem jutnak el a javítások.

Mit tehetnek az androidosok?

A támogatott mobilok és tabletek előbb-utóbb megkapják majd a mostani javításokat. A sebezhetőségeket már nem tartalmazó szoftver használatát az Android biztonsági javítási szintjéből lehet megállapítani, ez a Beállítások alkalmazás telefon névjegye részében olvasható.

Amennyiben az Android biztonsági javítási szintje részben

  • 2025. szeptember 1. olvasható, akkor az egyik sérülékenységre, ha pedig
  • 2025. szeptember 5. vagy újabb áll, akkor mindkét sérülékenységre megkapta a javítást a készülék.

Az androidos rendszerfrissítéseket már nem kapó mobilok és táblagépek tulajdonosai sajnos nem tehetnek semmit azon túl, minthogy kizárólag a Play Áruházból telepítenek alkalmazásokat az eszközeikre, és ragaszkodnak a megbízható fejlesztőktől származó appok használatához. 

Természetesen egy újabb, szoftveresen támogatott készülék vásárlása is szóba jöhet, de jó eséllyel kevesen kívánnak soron kívül új mobilt vagy tabletet venni a mostani sebezhetőségek miatt.

