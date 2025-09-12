Vérlázító: az Apple újra spórol, a felhasználók kárára

Az Apple bemutatta legújabb fülhallgatóját, az AirPods Pro 3-at, de a csomagolásból kimaradt valami, amit sokan alapnak gondolnának: a töltőkábel. Igen, jól olvastuk, a több, mint százezer forintos fülhallgató mellé már nem jár az a vezeték, amellyel használni tudnánk a terméket, ha éppen nincs kéznél vezeték nélküli töltő.

Ezeket tudja az Apple AirPods Pro 3. De töltőkábel az nem jár hozzá.

Az Apple érvelése

A vállalat hivatalos álláspontja szerint a döntés környezetvédelmi szempontból indokolt. Az Apple évek óta hangsúlyozza, hogy a kevesebb tartozék csökkenti a csomagolás méretét, a szállítás karbonlábnyomát és a fölösleges e-hulladékot. Papíron tehát minden a fenntarthatóság jegyében történik.

Csakhogy a valóság árnyaltabb. Aki eddig iPhone-ját Lightning-kábellel töltötte, annak az AirPods Pro 3-hoz már USB-C kábel kell. Így a legtöbb vásárló kénytelen lesz külön beszerezni az új vezetéket – természetesen jó pénzért, lehetőleg az Apple saját kínálatából.

Miért bosszantó mindez?

Az Apple-rajongók egy része már megszokhatta, hogy a cég lépésről lépésre bontja le a korábbi kényelmi szolgáltatásokat. Először eltűntek a fali adapterek az iPhone-ok mellől, most pedig a fülhallgatóhoz sem kapunk kábelt. A vásárlói élmény így egyre inkább az extra költségekről szól, nem pedig a prémium érzésről.

Ráadásul sokan úgy érzik, hogy a „zöld” indoklás inkább PR-fogás, mint valódi megoldás: ha minden vevő külön vásárol kábelt, az összességében nemhogy csökkenti, hanem akár növeli is a gyártásból származó környezetterhelést.

Felhasználói visszhang

Az első reakciók alapján a közösségi médiában sok a kritikus hang. Többen felháborodtak azon, hogy egy prémium árkategóriás fülhallgatónál külön kell költeni egy alapvető tartozékra. Mások ironikusan jegyezték meg, hogy a következő lépés talán az lesz, hogy a tokot is külön kell majd megvásárolni.

Összegzés

Az AirPods Pro 3 technológiai szempontból kétségkívül előrelépés lehet a zajszűrés, a hangzás vagy az akkumulátor-üzemidő terén, de a csomag tartalmának „karcsúsítása” sokaknál kiveri a biztosítékot. Az Apple döntése jól illeszkedik a cég stratégiájába, amely egyszerre hivatkozik a környezetvédelemre és teremt új bevételi forrásokat. A kérdés csak az: meddig hajlandók a felhasználók elnézni, hogy egyre kevesebbet kapnak egyre drágábban?