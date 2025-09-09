Elképesztő telefonszörnyeket mutatott be az Apple, itt vannak az új iPhone-ok

Az idei szeptemberi Apple-eseményen ismét több millió néző követte élőben a cupertinói bemutatót. A prezentáció középpontjába a vállalat legfrissebb fejlesztései kerültek, amelyek nemcsak a rajongók érdeklődését tartották fenn, hanem az iparág egészére hatással voltak. A bemutatott termékek és megoldások egyértelműen jelezték, milyen irányt képzel el a vállalat az okostelefonok, a hordozható eszközök és a szolgáltatások fejlődésében.

Az Apple bemutatta a szupervékony iPhone Air-t.

2025 eddig erős év volt az Apple számára: a szolgáltatásokból származó bevételek folyamatosan növekedtek, az iPhone-eladások továbbra is stabilak maradtak, míg az iPad- és Mac-szegmens mérsékelt bővülést mutatott. A vállalat eközben egyre hangsúlyosabban építette be a mesterséges intelligenciát termékeibe és szolgáltatásaiba, ami a mostani eseményen is meghatározó szerepet kapott.

Az Apple idei bemutatója tehát nemcsak a vállalat eddigi eredményeit erősítette meg, hanem új perspektívát is adott a jövőre nézve. A rendezvényen leleplezett készülékek és szolgáltatások jól mutatták, hogyan igyekszik a cég egyszerre megőrizni a stabilitását és közben innovációval előállni.

Apple AirPods Pro 3

Az Apple bemutatta a régóta várt AirPods Pro 3 modellt, amely a prémium fülhallgatók új generációját képviseli. A legkiemelkedőbb újítások közé tartozik a világelső aktív zajszűrés, amely az előző generációhoz képest immár kétszeres hatékonyságot nyújt. A továbbfejlesztett multiport akusztikai rendszerrel, adaptív EQ-val és új habosított fültipszekkel az ANC most négyzetesen jobb fotózást jelent a legelső AirPods Pro-hoz képest.

A formatervezés is újragondolt külsőt kapott: kisebb méret, jobb stabilitás és többféle fülbe illeszkedő tippek – köztük egy új, extra kis méret – a több mint 10 000 fülalak tanulmány alapján elkészült fülhallgatót biztosabb illeszkedéssel ruházzák fel, akár futás vagy HIIT közben is. A készülék IP57-es besorolás révén izzadás vagy enyhe eső közepette is megbízható marad.

Teljesen új funkció a beépített pulzusmérés, amely egyedi PPG szenzorral dolgozik, és az iPhone Fitness alkalmazásával összekapcsolva akár ötvenféle edzés nyomon követését teszi lehetővé. A Workout Buddy nevű Apple Intelligence alapú motivációs segéd élő visszajelzést, kalóriakövetést és Move-gyűrű bezárást is támogat.