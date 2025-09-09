Hírlevél

Rendkívüli

Az Egyesült Államok megdöbbentő dolgot állít Katar bombázásáról

Apple

Elképesztő telefonszörnyeket mutatott be az Apple, itt vannak az új iPhone-ok

45 perce
Olvasási idő: 14 perc
Az Apple bejelentése ismét reflektorfénybe állította Cupertinót, ahol bemutatták azokat az újdonságokat, amelyek meghatározzák a következő hónapok technológiai trendjeit. Az Apple látványosan épített eddigi sikereire, miközben új irányokat is felvillantott. Élőben fordító füles és szupervékony iPhone is érkezett.
AppleiphoneeseményintelligenciaWatch

Az idei szeptemberi Apple-eseményen ismét több millió néző követte élőben a cupertinói bemutatót. A prezentáció középpontjába a vállalat legfrissebb fejlesztései kerültek, amelyek nemcsak a rajongók érdeklődését tartották fenn, hanem az iparág egészére hatással voltak. A bemutatott termékek és megoldások egyértelműen jelezték, milyen irányt képzel el a vállalat az okostelefonok, a hordozható eszközök és a szolgáltatások fejlődésében.

Apple iPhone Air
Az Apple bemutatta a szupervékony iPhone Air-t.

2025 eddig erős év volt az Apple számára: a szolgáltatásokból származó bevételek folyamatosan növekedtek, az iPhone-eladások továbbra is stabilak maradtak, míg az iPad- és Mac-szegmens mérsékelt bővülést mutatott. A vállalat eközben egyre hangsúlyosabban építette be a mesterséges intelligenciát termékeibe és szolgáltatásaiba, ami a mostani eseményen is meghatározó szerepet kapott.

Az Apple idei bemutatója tehát nemcsak a vállalat eddigi eredményeit erősítette meg, hanem új perspektívát is adott a jövőre nézve. A rendezvényen leleplezett készülékek és szolgáltatások jól mutatták, hogyan igyekszik a cég egyszerre megőrizni a stabilitását és közben innovációval előállni.

Apple AirPods Pro 3

Az Apple bemutatta a régóta várt AirPods Pro 3 modellt, amely a prémium fülhallgatók új generációját képviseli. A legkiemelkedőbb újítások közé tartozik a világelső aktív zajszűrés, amely az előző generációhoz képest immár kétszeres hatékonyságot nyújt. A továbbfejlesztett multiport akusztikai rendszerrel, adaptív EQ-val és új habosított fültipszekkel az ANC most négyzetesen jobb fotózást jelent a legelső AirPods Pro-hoz képest.

A formatervezés is újragondolt külsőt kapott: kisebb méret, jobb stabilitás és többféle fülbe illeszkedő tippek – köztük egy új, extra kis méret – a több mint 10 000 fülalak tanulmány alapján elkészült fülhallgatót biztosabb illeszkedéssel ruházzák fel, akár futás vagy HIIT közben is. A készülék IP57-es besorolás révén izzadás vagy enyhe eső közepette is megbízható marad.

Teljesen új funkció a beépített pulzusmérés, amely egyedi PPG szenzorral dolgozik, és az iPhone Fitness alkalmazásával összekapcsolva akár ötvenféle edzés nyomon követését teszi lehetővé. A Workout Buddy nevű Apple Intelligence alapú motivációs segéd élő visszajelzést, kalóriakövetést és Move-gyűrű bezárást is támogat.

Az Apple AirPods Pro 3 valós időben lépes a fülünkbe fordítani, amit idegen nyelven hall

Külön említést érdemel a Live Translation funkció, amely valós időben segít megérteni más nyelven beszélőket. A fülhallgató automatikusan lecsökkenti a beszélgető hangerejét és a fordítást emeli ki, sőt, iPhone kijelzőjén is megjeleníthető a leírás. Támogatott nyelvek kezdetben az angol, francia, német, portugál és spanyol, de év végéig további nyelvek is érkeznek.

Sajnos a magyar valószínűleg sokáig nem lesz elérhető köztük.

Az Apple szerint az AirPods Pro 3 a legjobb minőségű hangzást kínálja, a térhatás és klaritás új szintjét hozva. Az akkus üzemidő is javult: zajszűrés mellett akár nyolc óra zenehallgatást tesz lehetővé egy feltöltéssel – ez 33 százalékos növekedés az előző generációhoz képest. A hallásszervi egészség továbbra is kiemelt szerepet kap, a hangtesztek és a Conversation Boost automatikusan segítik a beszélgetéseket halk környezetben.

Az új modellek fenntartható módon készülnek: a fülhallgatók 40 %-ban újrahasznosított anyagból állnak, a csomagolás teljes egészében újrafelhasználható papírból készült.

Ezeket tudja az Apple AirPods Pro 3

Apple Watch fejlesztések

Az Apple az eseményen bemutatta a legújabb Watch Series 11 modellt. Az új okosóra külsőre alig változott, de több fontos fejlesztést kapott. Az egyik legnagyobb újdonság az 5G hálózati támogatás, amely gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé, valamint a kijelző védelmét szolgáló erősebb üveg.

Érkezik az Apple Warch SE verziójának legújabb csapata, az SE 3

Az órát karcsúbb és könnyebb házba építették, a gyártó szerint 10 százalékkal vékonyabb, mint a korábbi Series 9. Az egészségügyi funkciók terén is előrelépés történt: a készülék képes figyelni a vérnyomás hosszabb távú alakulását, és szükség esetén figyelmeztetést adhat a rendellenes értékekre. Emellett pontosabb alvásanalízis érkezett, amely alvás-pontszámmal is értékeli az éjszakai pihenést.

 

Az Apple Watch 11 egy Hermés kiadást is kap

A készüléken a legújabb watchOS 26 fut, amely új gesztusvezérléseket és személyre szabott widgeteket hozott. Megjelent a „Workout Buddy” funkció is, amely mesterséges intelligencia segítségével segít az edzés során. Az új vizuális megjelenés, a Liquid Glass, a felhasználói felületet egységesebb és modernebb formában mutatja.

Az Apple a Series 11 mellett a Watch Ultra 3-at is bemutatta, amely extrém körülményekhez készült. Ez a modell erősebb GPS-t, nagy fényerejű kijelzőt, műholdas üzenetküldést és hosszabb, akár 42 órás üzemidőt kínál. A belépőszintet képviselő Watch SE 3 is frissült, nagyobb kijelzővel, 5G-támogatással és gyorsabb töltéssel.

Az Apple Watch Ultra is kap egy új verziót

Apple iPhone 17

Bejelentették az iPhone 17 családot is, amely immár három fő modellből áll: az alap iPhone 17-ből, az iPhone Air-ből és a prémium iPhone 17 Pro / Pro Max verziókból.

Az iPhone 17 kapott egy nagyobb, 6,3 hüvelykes OLED kijelzőt ProMotion technológiával, amely akár 120Hz frissítést is támogat. A kijelző új „Ceramic Shield 2” védőüveget kapott, amely nagyobb karcállóságot és csillogáscsökkentést kínál, hogy erősebb fényben is jól olvasható maradjon. A készülék új A19 chipet használ, hatmagos CPU-val és ötmagos GPU-val, amely akár 20%-kal gyorsabb, miközben jobb energiahatékonyságot kínál. Az akkumulátor az elődmodellhez képest hosszabb használati időt biztosít: plusz 8 óra videó lejátszható egy töltéssel.

Az újdonságok közé sorolható még a 48 megapixeles Dual Fusion hátsó kamera és az új, szélesebb látószögű, 18 megapixeles előlapi Center Stage kamera. A tárolókapacitás kezdőértéke újraológiai szinten 256 GB, további magasabb opciók érhetők el. A telefont iOS 26 rendszerrel kínálják, amely a Liquid Glass vizuális dizájnt hozza be.

Apple iPhone Air

Az új iPhone Air a vállalat valaha volt legvékonyabb modellje, mindössze 5,6 mm vastag, titánból készült házzal. A könnyű, de mégis tartós forma ellenére teljesítménye vetekszik a Pro változatokéval. Ebben is megtalálható a 48 megapixeles kamerarendszer, adaptive power mód, és kizárólag eSIM-et használ; fizikai SIM-tálca nincs. A hordozhatóság jegyében ez lehet a sorozat leginkább kézreálló, hosszabb akkumulátoridőt kínáló modellje. Ez a telefon 1000 dolláros áron indul majd.

Apple iPhone 17 Pro

A Pro variánsok visszatértek az alumíniumházas kialakításhoz, és megjelent a hátlapon egy teljes szélességű, ún. „kamera plató”, amely mindhárom 48 MP-es szenzorral rendelkező kameratartót összevonja. A Pro Max modell emellett új, gőzhűtéses rendszerrel rendelkezik, amely segíti a hosszabb, folyamatos terhelés alatti hőmérséklet-szabályozást. Az akkumulátorkapacitása jelentősen nőtt egyes - elég optimista - becslések szerint akár 39 óra videólejátszást is elbír.

 

Összefoglaló

Az Apple idei bemutatója nemcsak az eddigi eredményeit erősítette meg, hanem új utakat is kijelölt a jövőre nézve. A leleplezett készülékek és szolgáltatások egyszerre bizonyították a vállalat stabilitását és innovációs képességét, miközben ismét sikerült irányt szabniuk a teljes iparág számára, hiszen a kötelező frissítések mellett olyan érdekességet is sikerült bemutatni, mint az iPhone Air, ami ugyan már egy ideje közbeszéd témája volt, de tényleg meglepően szépre sikerült.

Végül lássuk a bejelntett készülékek indulóárait:

  • AirPods Pro 3: 249 USD
  • Apple Watch SE 3: 249 USD
  • Apple Watch Series 11: 399 USD
  • Apple Watch Ultra 3: 799 USD
  • iPhone 17: 799 USD
  • iPhone Air: 999 USD
  • iPhone 17 Pro: 1099 USD
  • iPhone 17 Pro Max: 1249 USD

