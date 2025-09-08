Pletyka volt, de nemsokára hivatalos: ezekre számítunk az Apple holnapi nagy bejelentésén

Szeptember 9-én tartja meg idei nagy eseményét az Apple, amelyet ezúttal is hatalmas várakozás övez. A „Awe Dropping” névre keresztelt bemutatón szinte biztosan leleplezik az iPhone 17 szériát, de az előzetes hírek szerint új Apple Watch modellek és frissített AirPods fülhallgatók is érkezhetnek.

Apple iPhone 17 Air

Fotó: MajinBuOfficial / X

Az iPhone 17 sorozat lesz a fő attrakció, amelyben több változat is bemutatkozhat. Az alapmodell mellett érkezhet az iPhone 17 Air, amely mindössze 5,5 milliméter vastag kialakítást kaphat, így a gyártó történetének egyik legvékonyabb készüléke lehet. A Pro modellek új A19 Pro processzorral, nagyobb teljesítménnyel, valamint akár 8-szoros optikai zoomra képes 48 megapixeles teleobjektívvel érkezhetnek. A hőelvezetést egy gőzkamrás rendszer segítheti, ami főként a hosszabb ideig tartó játék vagy nagyobb teljesítményt igénylő alkalmazások esetében lehet előny. A várakozások szerint a Pro és a Pro Max modellek nagyobb akkumulátorral, illetve fordított vezeték nélküli töltési funkcióval is rendelkezhetnek.

Az Apple Watch is fontos frissítéseket kaphat

Az esemény másik fontos része az Apple Watch frissítése lehet. A hírek szerint érkezik a Series 11, amely jobb akkumulátoridővel és akár vérnyomásmérő funkcióval is bővülhet. Ezzel párhuzamosan bemutatkozhat a Watch Ultra 3, amelynél a pletykák szerint a strapabírás és az új műholdas kapcsolat lehet a fő újdonság. Emellett az Apple Watch SE sorozat is kaphat frissített változatot, modernebb chipet és nagyobb kijelzőt kínálva.

Az Apple Watch is fontos frissítéseket kaphat. Fotó: Kenny Eliason / Unsplash / https://unsplash.com/photos/black-aluminum-case-apple-watch-cuLjtXvo5bw

Az audiofronton az Apple várhatóan leleplezi az AirPods Pro harmadik generációját. A fülhallgató az előzetes információk alapján új H3 chipet kap, amely javítja a zajszűrés és a hangfeldolgozás teljesítményét. Emellett olyan új funkciókról is pletykálnak, mint a valós idejű pulzusmérés vagy a beépített nyelvi fordítás.

A várható újdonságokat a következőképpen lehet összefoglalni:

iPhone 17 széria : új Air modell, Pro és Pro Max fejlettebb kamerával és A19 Pro chippel

: új Air modell, Pro és Pro Max fejlettebb kamerával és A19 Pro chippel iPhone 17 Air : 5,5 mm vastag, a valaha volt legvékonyabb iPhone

: 5,5 mm vastag, a valaha volt legvékonyabb iPhone Apple Watch Series 11 : jobb akkumulátoridő, vérnyomásmérő lehetősége

: jobb akkumulátoridő, vérnyomásmérő lehetősége Apple Watch Ultra 3 : várható műholdas kapcsolat és masszívabb kialakítás

: várható műholdas kapcsolat és masszívabb kialakítás AirPods Pro 3: új H3 chip, fejlettebb zajszűrés és egészségfunkciók

Bár az Apple szokás szerint nem árult el részleteket előre, a kiszivárgott információk alapján a cég idén is a hardver és a mesterséges intelligencia integrációjának erősítésére koncentrál. A bemutató pontos részletei holnap derülnek ki, amikor hivatalosan is leleplezik az új termékeket.