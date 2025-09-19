Világbotrány: a félmilliós telefonhoz külön kell megvenni az akkumulátort

A mai napon világszerte piacra került a vékonyságra optimalizált iPhone Air és az iPhone 17 mobilcsalád, azonban az előbbi készüléket választók nem lehetnek maradéktalanul elégedettek a vásárlásukkal. Fantasztikus dolog, hogy a hátlapi kamerás résztől eltekintve csak 5,6 mm vastag az Apple eddig legvékonyabb telefonja, ám ennek ára van: kisebb akku került bele, mint többi telefonba.

Nem lesznek boldogok az akkus üzemidőtől az iPhone Airt választók, de az Apple többi mobiljával nem lesz ilyen gond

Fotó: Apple

Mostanra megérkeztek az első tesztek a vékonyka iPhone Airről, és ugyan magával a készülékkel alapvetően elégedett a sajtó, de a vártnak megfelelően a rossz akkus üzemidőt mindenki óriási negatívumként említi. A 9to5Mac kollégája arra jutott, hogy normálnak mondható használat mellett egyszerűen nem lehet egész napos üzemidőt kicsikarni a készülékből, vacsora tájára megadja magát napközbeni plusz töltés nélkül a trendi telefon.

Az Apple feltalálta a megoldást: vegyen hozzá még egy akkut!

A problémával természetesen az Apple is tökéletesen tisztában van, és egy túlárazott gyári kiegészítő formájában megoldást kínál rá: a 499 999 forintnál kezdődő mobilja mellé 44 990 forintért külső akkut is árul.

Így néz ki feltett MagSafe akkuval az iPhone Air. Az akku sokkal jobban kinyúlik a hátlapból, mint a telefon kameraszigete

Fotó: Apple

A MagSafe akkumulátor iPhone Airhez névre keresztelt termék mágneses módszerrel rögzíthető a telefon hátlapjára, és vezeték nélkül tölti a telefon belső akkuját.

A hivatalos leírás szerint 65% további töltöttséget biztosít, így a készülék hátlapjára való felhelyezését követően hirtelen nagyon tisztességessé válik az iPhone Air akkus üzemideje.

Most már csak azt kellene elmagyaráznia az Apple-nek, hogy miért vegyenek meg az emberek szándékosan a szuper vékonysága miatt egy telefont, ha célszerűségi okból kénytelenek feltenni a hátuljára egy drága plusz akkut, ami majdnem megduplázza a telefon vastagságát. Vastagabb lesz a készülék, mint a gyárilag tisztességes akkuval érkező iPhone 17 Pro.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!