Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

Apple

Világbotrány: a félmilliós telefonhoz külön kell megvenni az akkumulátort

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mi lesz a következő? Plusz akkut kell venni az Apple telefonjához, hogy kibírjon egy napot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AppleakkuIPhone 17

A mai napon világszerte piacra került a vékonyságra optimalizált iPhone Air és az iPhone 17 mobilcsalád, azonban az előbbi készüléket választók nem lehetnek maradéktalanul elégedettek a vásárlásukkal. Fantasztikus dolog, hogy a hátlapi kamerás résztől eltekintve csak 5,6 mm vastag az Apple eddig legvékonyabb telefonja, ám ennek ára van: kisebb akku került bele, mint többi telefonba.

Nem lesznek boldogok az akkus üzemidőtől az iPhone Airt választók, de az Apple többi idei mobiljával nem lesz ilyen gond
Nem lesznek boldogok az akkus üzemidőtől az iPhone Airt választók, de az Apple többi mobiljával nem lesz ilyen gond 
Fotó: Apple

Mostanra megérkeztek az első tesztek a vékonyka iPhone Airről, és ugyan magával a készülékkel alapvetően elégedett a sajtó, de a vártnak megfelelően a rossz akkus üzemidőt mindenki óriási negatívumként említi. A 9to5Mac kollégája arra jutott, hogy normálnak mondható használat mellett egyszerűen nem lehet egész napos üzemidőt kicsikarni a készülékből, vacsora tájára megadja magát napközbeni plusz töltés nélkül a trendi telefon.

Az Apple feltalálta a megoldást: vegyen hozzá még egy akkut!

A problémával természetesen az Apple is tökéletesen tisztában van, és egy túlárazott gyári kiegészítő formájában megoldást kínál rá: a 499 999 forintnál kezdődő mobilja mellé 44 990 forintért külső akkut is árul.

Így néz ki feltett MagSafe akkuval az iPhone Air. Az akku sokkal jobban kinyúlik a hátlapból, mint a telefon kameraszigete
Fotó: Apple

A MagSafe akkumulátor iPhone Airhez névre keresztelt termék mágneses módszerrel rögzíthető a telefon hátlapjára, és vezeték nélkül tölti a telefon belső akkuját. 

A hivatalos leírás szerint 65% további töltöttséget biztosít, így a készülék hátlapjára való felhelyezését követően hirtelen nagyon tisztességessé válik az iPhone Air akkus üzemideje.

Most már csak azt kellene elmagyaráznia az Apple-nek, hogy miért vegyenek meg az emberek szándékosan a szuper vékonysága miatt egy telefont, ha célszerűségi okból kénytelenek feltenni a hátuljára egy drága plusz akkut, ami majdnem megduplázza a telefon vastagságát. Vastagabb lesz a készülék, mint a gyárilag tisztességes akkuval érkező iPhone 17 Pro.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!