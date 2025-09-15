Érkezik az Apple új operációs rendszere – ezekre érdemes figyelni, mielőtt bárki letöltené

Az Apple ma tette elérhetővé a macOS legújabb verzióját, amely számos fejlesztést, biztonsági javítást és kényelmi funkciót tartalmaz. A frissítés letöltése sok felhasználónak vonzó lehetőség, hiszen az Apple rendszerint az újítások mellett komoly biztonsági réseket is foltoz. Ugyanakkor a telepítés előtt érdemes néhány fontos szempontot figyelembe venni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket.

Apple macOS Tahoe 26

Legfontosabb újítások az Apple új oprendszerében

Az új verzió leginkább a látvány és a produktivitás terén hoz változásokat. A legfontosabb fejlesztések közé tartozik a Liquid Glass dizájn, amely áttetsző, üvegszerű hatást kölcsönöz a Docknak, a menüsornak és a vezérlőközpontnak. Az ikonok és mappák új árnyalatokat, egyedi színeket és akár emojis testreszabási lehetőségeket kaptak.

A Continuity funkciók is fejlődtek: a Macen mostantól külön Telefon alkalmazás érhető el, amellyel hívásokat kezelhetünk, hívásszűrést alkalmazhatunk, és a várakozás közben futó „Hold Assist” segítségével más feladatokat végezhetünk. Újdonság a Live Activities integrációja is, amely például repülőjáratok vagy sportesemények valós idejű nyomon követését teszi lehetővé a Mac képernyőjén.

Jelentős változás a Spotlight átalakítása: az új „browse view” módon a keresés nemcsak fájlokat és alkalmazásokat listáz, hanem közvetlen műveleteket is enged – például e-mail küldését vagy jegyzet létrehozását, külön alkalmazás megnyitása nélkül.

Megjelent a valós idejű fordítás funkció, amely szöveget és beszédet egyaránt képes lefordítani. Az Apple Intelligence keretében kreatív segédletek – például Genmoji vagy Image Playground – is bekerültek a rendszerbe, és a Parancsok alkalmazás intelligensebbé vált.

Fontos változás a támogatás tekintetében is: a macOS 26 lesz az utolsó főverzió, amely még futtatható Intel-alapú Mac gépeken. Az Apple ezzel végleg az Apple Silicon korszakra helyezi a hangsúlyt.

Mi baj lehet?

Az új „Liquid Glass” dizájn látványos, de azoknál a felhasználóknál, akik érzékenyek az áttetsző felületekre (pl. olvashatóság, látási komfort), lehet, hogy nehezebb lesz megszokni. A visszacsatolásokban említik például, hogy az ikonok új kinézete nem minden alkalmazásnál esztétikus, különösen harmadik fél alkalmazásikonok esetében.

Az új funkciók (Telefon alkalmazás, hívásszűrés, Live Activities) használata erősen függ attól, hogy van-e iPhone és milyen operációs rendszerrel rendelkezik az iszköz. Az eszközök közti integráció csak akkor működik jól, ha minden összetevő kompatibilis.

Teljesítmény és stabilitás problémák lehetnek az idősebb Intel gépeken. Mivel ezek támogatottsága már csökkenőben van, előfordulhat, hogy nem kapják meg az új AI-funkciókat, vagy lassabb lesz a rendszer.

Van-e elegendő szabad tárhely és jó hálózati kapcsolat a telepítéshez. Az OS frissítései általában nagyok, és ha sok felhasználó egyszerre tölti le, az Apple szerverei leterheltek lehetnek.

Biztonsági mentés szükségessége. Az új rendszerre való átállás során hiba előfordulhat, ezért fontos, hogy adataink, dokumentumaink, projektek biztonsága biztosítva legyen egy megbízható mentéssel előtte.

Mire kell figyelni a letöltés és telepítés során?

Bár az új macOS frissítés sok előnyt hoz, a telepítés előtt érdemes betartani néhány alapvető óvintézkedést:

Biztonsági mentés készítése: mindig készítsünk teljes mentést a fontos adatokról a Time Machine vagy más biztonsági megoldás segítségével. Így bármilyen hiba esetén visszaállíthatjuk a rendszert.

mindig készítsünk teljes mentést a fontos adatokról a Time Machine vagy más biztonsági megoldás segítségével. Így bármilyen hiba esetén visszaállíthatjuk a rendszert. Tárhely ellenőrzése: a frissítéshez több gigabájt szabad hely szükséges. Ellenőrizzük, hogy a merevlemezen vagy SSD-n elegendő kapacitás áll rendelkezésre.

a frissítéshez több gigabájt szabad hely szükséges. Ellenőrizzük, hogy a merevlemezen vagy SSD-n elegendő kapacitás áll rendelkezésre. Hálózati kapcsolat: lehetőség szerint stabil Wi-Fi helyett vezetékes internetkapcsolattal töltsük le a frissítést, így kisebb az esélye, hogy megszakad a folyamat.

lehetőség szerint stabil Wi-Fi helyett vezetékes internetkapcsolattal töltsük le a frissítést, így kisebb az esélye, hogy megszakad a folyamat. Alkalmazások kompatibilitása: nem minden régebbi program működik zökkenőmentesen az új rendszer alatt. Ha munkaeszközöket használunk, ellenőrizzük, hogy a fejlesztők kiadták-e már a kompatibilis frissítéseket.

nem minden régebbi program működik zökkenőmentesen az új rendszer alatt. Ha munkaeszközöket használunk, ellenőrizzük, hogy a fejlesztők kiadták-e már a kompatibilis frissítéseket. Hivatalos forrás: kizárólag az Apple hivatalos oldaláról vagy a beépített Mac App Store-ból töltsük le a rendszert. A nem hivatalos forrásból származó telepítők súlyos biztonsági kockázatot jelentenek.

Érdemes-e már most frissíteni?

Összességében a macOS 26 Tahoe rengeteg újítást hoz: látványos dizájnváltás, személyre szabhatóság, megerősített integráció iPhone-nal, új Spotlight képességek, AI / fordítási funkciók. Ezek valóban izgalmasak lehetnek, különösen azok számára, akik gyakran váltogatnak alkalmazások és eszközök között, és akik szeretnek testreszabni.

Ugyanakkor azoknak, akik megbízhatóságra, kompatibilitásra és hibamentes használatra vágynak — különösen régi Mac használók vagy Intel alapú géppel rendelkezők —, azoknak lehet, hogy jobb lenne várni néhány hónapot, amíg stabilabbá válik az új rendszer, és a kezdeti hibákat kijavítják.

Aki odafigyel ezekre a szempontokra, az az új rendszerrel nemcsak modernebb és gyorsabb rendszert kap, hanem biztonságosabb mindennapi munkakörnyezetet is.