Érkezik az Apple új operációs rendszere – ezekre érdemes figyelni, mielőtt bárki letöltené

Nem árt az óvatosság. Az Apple új rendszerfrissítése nem ritkán komoly bosszúságokat szokott okozni az első verziójával.
Az Apple ma tette elérhetővé a macOS legújabb verzióját, amely számos fejlesztést, biztonsági javítást és kényelmi funkciót tartalmaz. A frissítés letöltése sok felhasználónak vonzó lehetőség, hiszen az Apple rendszerint az újítások mellett komoly biztonsági réseket is foltoz. Ugyanakkor a telepítés előtt érdemes néhány fontos szempontot figyelembe venni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket.

Apple macOS Tahoe 26
Legfontosabb újítások az Apple új oprendszerében

Az új verzió leginkább a látvány és a produktivitás terén hoz változásokat. A legfontosabb fejlesztések közé tartozik a Liquid Glass dizájn, amely áttetsző, üvegszerű hatást kölcsönöz a Docknak, a menüsornak és a vezérlőközpontnak. Az ikonok és mappák új árnyalatokat, egyedi színeket és akár emojis testreszabási lehetőségeket kaptak.

A Continuity funkciók is fejlődtek: a Macen mostantól külön Telefon alkalmazás érhető el, amellyel hívásokat kezelhetünk, hívásszűrést alkalmazhatunk, és a várakozás közben futó „Hold Assist” segítségével más feladatokat végezhetünk. Újdonság a Live Activities integrációja is, amely például repülőjáratok vagy sportesemények valós idejű nyomon követését teszi lehetővé a Mac képernyőjén.

Jelentős változás a Spotlight átalakítása: az új „browse view” módon a keresés nemcsak fájlokat és alkalmazásokat listáz, hanem közvetlen műveleteket is enged – például e-mail küldését vagy jegyzet létrehozását, külön alkalmazás megnyitása nélkül.

Megjelent a valós idejű fordítás funkció, amely szöveget és beszédet egyaránt képes lefordítani. Az Apple Intelligence keretében kreatív segédletek – például Genmoji vagy Image Playground – is bekerültek a rendszerbe, és a Parancsok alkalmazás intelligensebbé vált.

Fontos változás a támogatás tekintetében is: a macOS 26 lesz az utolsó főverzió, amely még futtatható Intel-alapú Mac gépeken. Az Apple ezzel végleg az Apple Silicon korszakra helyezi a hangsúlyt.

Mi baj lehet?

  • Az új „Liquid Glass” dizájn látványos, de azoknál a felhasználóknál, akik érzékenyek az áttetsző felületekre (pl. olvashatóság, látási komfort), lehet, hogy nehezebb lesz megszokni. A visszacsatolásokban említik például, hogy az ikonok új kinézete nem minden alkalmazásnál esztétikus, különösen harmadik fél alkalmazásikonok esetében. 
  • Az új funkciók (Telefon alkalmazás, hívásszűrés, Live Activities) használata erősen függ attól, hogy van-e iPhone és milyen operációs rendszerrel rendelkezik az iszköz. Az eszközök közti integráció csak akkor működik jól, ha minden összetevő kompatibilis.
  • Teljesítmény és stabilitás problémák lehetnek az idősebb Intel gépeken. Mivel ezek támogatottsága már csökkenőben van, előfordulhat, hogy nem kapják meg az új AI-funkciókat, vagy lassabb lesz a rendszer.
  • Van-e elegendő szabad tárhely és jó hálózati kapcsolat a telepítéshez. Az OS frissítései általában nagyok, és ha sok felhasználó egyszerre tölti le, az Apple szerverei leterheltek lehetnek.
  • Biztonsági mentés szükségessége. Az új rendszerre való átállás során hiba előfordulhat, ezért fontos, hogy adataink, dokumentumaink, projektek biztonsága biztosítva legyen egy megbízható mentéssel előtte.

Mire kell figyelni a letöltés és telepítés során?

Bár az új macOS frissítés sok előnyt hoz, a telepítés előtt érdemes betartani néhány alapvető óvintézkedést:

  • Biztonsági mentés készítése: mindig készítsünk teljes mentést a fontos adatokról a Time Machine vagy más biztonsági megoldás segítségével. Így bármilyen hiba esetén visszaállíthatjuk a rendszert.
  • Tárhely ellenőrzése: a frissítéshez több gigabájt szabad hely szükséges. Ellenőrizzük, hogy a merevlemezen vagy SSD-n elegendő kapacitás áll rendelkezésre.
  • Hálózati kapcsolat: lehetőség szerint stabil Wi-Fi helyett vezetékes internetkapcsolattal töltsük le a frissítést, így kisebb az esélye, hogy megszakad a folyamat.
  • Alkalmazások kompatibilitása: nem minden régebbi program működik zökkenőmentesen az új rendszer alatt. Ha munkaeszközöket használunk, ellenőrizzük, hogy a fejlesztők kiadták-e már a kompatibilis frissítéseket.
  • Hivatalos forrás: kizárólag az Apple hivatalos oldaláról vagy a beépített Mac App Store-ból töltsük le a rendszert. A nem hivatalos forrásból származó telepítők súlyos biztonsági kockázatot jelentenek.

Érdemes-e már most frissíteni?

Összességében a macOS 26 Tahoe rengeteg újítást hoz: látványos dizájnváltás, személyre szabhatóság, megerősített integráció iPhone-nal, új Spotlight képességek, AI / fordítási funkciók. Ezek valóban izgalmasak lehetnek, különösen azok számára, akik gyakran váltogatnak alkalmazások és eszközök között, és akik szeretnek testreszabni.

Ugyanakkor azoknak, akik megbízhatóságra, kompatibilitásra és hibamentes használatra vágynak — különösen régi Mac használók vagy Intel alapú géppel rendelkezők —, azoknak lehet, hogy jobb lenne várni néhány hónapot, amíg stabilabbá válik az új rendszer, és a kezdeti hibákat kijavítják.

Aki odafigyel ezekre a szempontokra, az az új rendszerrel nemcsak modernebb és gyorsabb rendszert kap, hanem biztonságosabb mindennapi munkakörnyezetet is.

