Hihetetlen dolog tett parkolópályára egy autógyárat

Brutális hackertámadást ismert be az indiai Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover, 2025. augusztus 31-én kénytelen volt teljesen leállítani az egyesült királyságbeli autógyártását. Ez direkt és indirekt módon több mint 200 ezer munkavállalót érint, a vállalat napi szinten 72 millió font bevételtől és 5 millió font nyereségtől esik el.

Teljesen leállt az Egyesült Királyságban a Jaguar Land Rover autógyártása

Fotó: Jaguar

A vállalat időigényes és kontrollált újraindítást kíván végrehajtani, a helyreállítás remélt befejezési idejét nem közölte. A szakértők szerint elképzelhető, hogy csak novemberre állhat teljesen helyre a gyártás, és ha ez valóban így lesz, akkor a Jaguar Land Rover 3,5 milliárd font bevételtől és 250 millió font profittól búcsúzhat az incidens miatt.

Új autók még vehetőek, de a szervizelés máris gondot jelent

A gyártó tavalyi 29 milliárd fontos bevétele lehetőséget ad a veszteségek lenyelésére, de a kisebb angol beszállítói súlyos helyzetbe kerülhetnek. A Jaguar Land Rover máris kormányzati segítséget próbál szerezni számukra, hogy túlélhessék a hackelés miatt bevételkiesést.

A Jaguar Land Rover továbbra is képes új autók értékesítésére a meglévő készletekből, ám az alkatrészellátás akadozása már most problémákat okoz a szervizekben.

A kibertámadást egy Rey nevet használó, Hellcat csoporthoz tartozó hacker követte el. Azt állítja, hogy hat hónapon belül másodjára törte fel az autógyártó informatikáját, bár a vállalat nem volt hajlandó kommentálni az állítólag márciusban történt, első betörést.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!