Állami hitellel mentik a brit autógyártót

Hallatlan állapotok alakultak ki a brit autógyártásban, augusztus végén egy kibertámadás miatt kénytelen volt teljesen leállítani az egyesült királyságbeli termelését a Jaguar Land Rover. A támadással kapcsolatos részletek továbbra sem nyilvánosak, és még mindig áll a gyártás, de az autógyártó reményei szerint október elején újraindulhat a termelés.

Nehéz terepen jár a Jaguar Land Rover, állami hitelből kell menteni autógyártó beszállítói láncát

A kegyetlen leállás nem csak a Jaguar Land Rover közvetlen munkavállalóit keverte bajba, de a cég teljes brit ellátási lánca egy szempillantás alatt likviditási gondba került. Egyes beszállítók már megkezdték az elbocsátásokat, miután nincs tőkéjük a helyzet átvészelésére.

Ez rémálom helyzet a Jaguar Land Rover számára, hiszen ha fejtetőre áll az angol ellátási lánca, akkor körülményes és drága lesz újjáépíteni, így még tovább gyűrűzhet és húzódhat a válság.

Állami hitelt szerzett az autógyártó

A becslések szerint összesen 120 ezer dolgozó megélhetését veszélyeztető vészhelyzet az angol kormányt sem hagyta hidegen, így intézett a vállalatnak egy kedvező feltételű, 1,5 milliárd fontos hitelt.

Ennek célja az ellátási lánc megmentése, pénzügyi segítséget kapnak a cégek, hogy a Jaguar Land Rover termelésének az újraindulásáig ne kelljen dolgozókat elbocsátaniuk, tudják fizetni az egyéb költségeiket.

A kibertámadás miatti leállás rendkívül sokrétű munkaerőpiaci hatásaira jó példa, hogy nem csak az autógyártónál és a beszállítóinál dolgozók kerültek bajba. A beszállítók beszállítói, de még a gyári munkások számára üdítőket és szendvicseket árulók is gondban vannak, mindenfelé dőlnek a dominók a leállás miatt.

