Megkönnyíti az autósok életét ez az olcsó kütyü

A Belkin kimagaslóan hasznos kiegészítőt jelentett be az olyan autósok számára, akik vezetés közben rendszeresen több mobileszköz akkuját is tölteni kívánják, a BoostCharge Retractable Car Charger 75W egyszerre három eszközt is elláthat energiával.

Egyszerre három eszköz töltésére képes Belkin BoostCharge Retractable Car Charger autós töltő

Fotó: Belkin

A töltő legnagyobb előnyét a 75 centiméter hosszú, visszahúzható USB-C kábel jelenti. Ez elég hosszú ahhoz, hogy a hátsó ülésen utazók is könnyedén elérjék, miközben a kábel nem gabalyodik össze az autó belsejében. A beépített kábel akár a 60W teljesítmény leadására is képes, így laptop töltésére is alkalmas.

Gyorstöltésre is képes az autós kiegészítő

Az autós töltő egy-egy USB-C és USB-A porttal is rendelkezik, próbálja intelligensen szétosztani a töltött eszközök között az energiát, az USB Power Delivery támogatásnak köszönhetően pedig gyorstöltésre is lehetőség van.

75 cm hosszú a visszahúzható töltőzsinórja

Fotó: Belkin

A Belkin BoostCharge Retractable Car Charger még szeptemberben piacra kerül Európában, az ajánlott fogyasztói ára pedig 34,99 euró, durván 14 ezer forint lesz.

