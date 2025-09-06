Megkönnyíti az autósok életét ez az olcsó kütyü

A Belkin kimagaslóan hasznos kiegészítőt jelentett be az olyan autósok számára, akik vezetés közben rendszeresen több mobileszköz akkuját is tölteni kívánják, a BoostCharge Retractable Car Charger 75W egyszerre három eszközt is elláthat energiával.
A töltő legnagyobb előnyét a 75 centiméter hosszú, visszahúzható USB-C kábel jelenti. Ez elég hosszú ahhoz, hogy a hátsó ülésen utazók is könnyedén elérjék, miközben a kábel nem gabalyodik össze az autó belsejében. A beépített kábel akár a 60W teljesítmény leadására is képes, így laptop töltésére is alkalmas.
Az autós töltő egy-egy USB-C és USB-A porttal is rendelkezik, próbálja intelligensen szétosztani a töltött eszközök között az energiát, az USB Power Delivery támogatásnak köszönhetően pedig gyorstöltésre is lehetőség van.
A Belkin BoostCharge Retractable Car Charger még szeptemberben piacra kerül Európában, az ajánlott fogyasztói ára pedig 34,99 euró, durván 14 ezer forint lesz.
