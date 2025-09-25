Több millió bankszámla zárolását rendelték el

Példátlan lépést jelentett be a Vietnámi Központi Bank, 86 milliónál is több bankszámla zárolását rendelte el a pénzintézetek számára, amennyiben a tulajdonosaik 2025. szeptember 30-ig nem rögzíttetik a biometrikus azonosító adataikat a bankfiókokban. Ezalatt arcfeltérképezés engedélyezését és ujjlenyomat adását kell érteni.

A külföldön élőket érinti a leghátrányosabban a vietnámi bankszámla-zárolás

A 101 milliós lakosságú Vietnámban körülbelül 200 millió bankszámla van, a központi bank pedig a csalások megelőzésére hivatkozva előírta, hogy minden számlatulajnak rögzíttetnie kell a biometrikus adatait a következő generációs védelmi megoldások kötelező használata miatt.

Csak ellenőrzött bankszámla lesz használható

Az új szabályok szerint online pénzmozgatások esetén 10 millió dong (126 ezer forint) felett minden utalást arcfelismeréssel kell jóváhagyni, továbbá azok is kénytelenek lesznek biometrikus azonosítást alkalmazni, akik számos kisebb tételben napi 20 millió dongnál (256 ezer forintnál) nagyobb összegeket utalnak.

A hónap végére biometrikus azonosító adatok nélkül maradt bankszámlákat kötelezően zárolniuk kell a pénzintézeteknek.

A gazdáik nem veszítik el a pénzüket, de egészen addig nem férhetnek hozzá számláikhoz, amíg egy bankfiókban el nem intézik a biometrikus adataik felvételét.

Ez különösen hátrányosan érinti az olyan külföldieket, akik nem tartózkodnak az országban, de valamilyen okból távolról használnák a vietnámi bankszámlájukat.

