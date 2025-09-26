Új laptopot vásárolt? Ezeket a lépéseket ne hagyja ki!

Hírlevél

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Egy vadonatúj gép nem csak öröm, hanem felelősség is. Mutatjuk, milyen alapbeállításokat érdemes elvégezni, hogy biztonságosan és kényelmesen használják már az első naptól.
laptopalapokWindows 11beállításvásárlás

Kevés jobb érzés van annál, mint amikor kicsomagolunk  és beüzemelünk egy vadonatúj laptopot. A fényes kijelző, a friss billentyűzet és a villámgyors hardver mind arra vár, hogy munkába vagy játékba állítsuk. De mielőtt nekivágnánk a mindennapi használatnak, érdemes egy kicsit időt szánni az első beállításokra. Ezek nemcsak a kényelmet, hanem a biztonságot és a hosszú távú megbízhatóságot is meghatározzák. Sorozatunk első részében bemutatjuk, milyen alaplépéseket érdemes megtenni a bekapcsolás után.

Ezekre a beállításokra figyeljünk, ha nyugodtan szeretnénk használni új laptopunkat!
Ezekre a beállításokra figyeljünk, ha nyugodtan szeretnénk használni új laptopunkat!
Fotó: Anna Tarazevich / Pexels / https://www.pexels.com/hu-hu/foto/no-okostelefon-hordozhato-szamitogep-laptop-6173675/

Mivel pedig a legtöbb eladott laptop jellemzően Windows rendszerrel kerül értékesítésre, vagy legalábbis így vagy úgy Windows kerül majd rá, mi is a Windows rendszer beállításaira koncentrálunk. Az illusztrációkból pedig látható, hogy a legújabb, Windows 11-esre.

Nyelv és régió beállítása

Az operációs rendszer telepítésének első lépése mindig a nyelv, az időzóna és a billentyűzetkiosztás kiválasztása. Ez apróságnak tűnhet, de hosszú távon rengeteg bosszúságot spórol meg. Magyar felhasználók számára például fontos, hogy a magyar nyelvet és billentyűzetet válasszuk, még akkor is, ha a billentyűzet esetleg nem magyar. Így az ékezetes betűk és a helyes dátumformátum is automatikusan elérhető lesz.

Felhasználói fiókok létrehozása

Ma már szinte minden laptop Windows 11 vagy egy Linux-disztribúció előtelepített változatával érkezik. A Windows esetében célszerű Microsoft-fiókot használni, mert így hozzáférünk a OneDrive felhőtárhelyhez, a beállítások szinkronizálásához és a Microsoft Store-hoz. Akik nem szeretnék a fiókhoz kötni a rendszert, létrehozhatnak helyi felhasználói profilt is, de ilyenkor bizonyos funkciók hiányozni fognak. Érdemes külön felhasználót adni a családtagoknak is, így mindenki saját beállításokat és fájlokat kezelhet.

Internetkapcsolat és frissítések

Az első bekapcsolás után az egyik legfontosabb lépés a Wi-Fi beállítása. Amint csatlakozunk az internethez, az operációs rendszer automatikusan ellenőrzi a frissítéseket. Ezek gyakran hibajavításokat, biztonsági frissítéseket és új drivereket tartalmaznak, így mindenképpen ajánlott azonnal telepíteni őket. Egy frissen vásárolt laptop is hónapokkal korábbi szoftververzióval érkezhet, ezért a teljes körű frissítés nélkülözhetetlen.

Biztonsági alapok

Egy új gépnél sokan hajlamosak félvállról venni a biztonsági beállításokat, pedig már az első naptól kezdve védelmet kell biztosítani. Erős jelszót, PIN-kódot vagy – ha támogatott – biometrikus azonosítást (ujjlenyomat-olvasó, arcfelismerés) érdemes aktiválni. A Windows Hello funkcióval például pillanatok alatt bejelentkezhetünk, biztonságosan. Emellett célszerű bekapcsolni a beépített tűzfalat és ellenőrizni, hogy van-e előtelepített vírusvédelmi megoldás, vagy telepíteni egy megbízható biztonsági szoftvert.

Összegzés

Egy új laptop beüzemelése mindig izgalmas élmény, de nem szabad elfelejteni az alapvető lépéseket. A nyelvi beállításoktól kezdve a frissítéseken és biztonsági intézkedéseken át egészen a testreszabásig minden apróság hozzájárul ahhoz, hogy hosszú távon kényelmesen és biztonságosan használjuk az eszközt.

Sorozatunk következő részében bemutatjuk, hogyan érdemes már a telepítés utáni pillanatoktól kezdve felszabadítani a laptop tárhelyét, a frissítéseket és a drivereket optimalizálni, hogy a gépünk a legjobb formáját hozza.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

