Új laptopot vásárolt? Ezeket a lépéseket ne hagyja ki!

Kevés jobb érzés van annál, mint amikor kicsomagolunk és beüzemelünk egy vadonatúj laptopot. A fényes kijelző, a friss billentyűzet és a villámgyors hardver mind arra vár, hogy munkába vagy játékba állítsuk. De mielőtt nekivágnánk a mindennapi használatnak, érdemes egy kicsit időt szánni az első beállításokra. Ezek nemcsak a kényelmet, hanem a biztonságot és a hosszú távú megbízhatóságot is meghatározzák. Sorozatunk első részében bemutatjuk, milyen alaplépéseket érdemes megtenni a bekapcsolás után.

Ezekre a beállításokra figyeljünk, ha nyugodtan szeretnénk használni új laptopunkat!

Fotó: Anna Tarazevich / Pexels / https://www.pexels.com/hu-hu/foto/no-okostelefon-hordozhato-szamitogep-laptop-6173675/

Mivel pedig a legtöbb eladott laptop jellemzően Windows rendszerrel kerül értékesítésre, vagy legalábbis így vagy úgy Windows kerül majd rá, mi is a Windows rendszer beállításaira koncentrálunk. Az illusztrációkból pedig látható, hogy a legújabb, Windows 11-esre.

Nyelv és régió beállítása

Az operációs rendszer telepítésének első lépése mindig a nyelv, az időzóna és a billentyűzetkiosztás kiválasztása. Ez apróságnak tűnhet, de hosszú távon rengeteg bosszúságot spórol meg. Magyar felhasználók számára például fontos, hogy a magyar nyelvet és billentyűzetet válasszuk, még akkor is, ha a billentyűzet esetleg nem magyar. Így az ékezetes betűk és a helyes dátumformátum is automatikusan elérhető lesz.

Felhasználói fiókok létrehozása

Ma már szinte minden laptop Windows 11 vagy egy Linux-disztribúció előtelepített változatával érkezik. A Windows esetében célszerű Microsoft-fiókot használni, mert így hozzáférünk a OneDrive felhőtárhelyhez, a beállítások szinkronizálásához és a Microsoft Store-hoz. Akik nem szeretnék a fiókhoz kötni a rendszert, létrehozhatnak helyi felhasználói profilt is, de ilyenkor bizonyos funkciók hiányozni fognak. Érdemes külön felhasználót adni a családtagoknak is, így mindenki saját beállításokat és fájlokat kezelhet.

Internetkapcsolat és frissítések

Az első bekapcsolás után az egyik legfontosabb lépés a Wi-Fi beállítása. Amint csatlakozunk az internethez, az operációs rendszer automatikusan ellenőrzi a frissítéseket. Ezek gyakran hibajavításokat, biztonsági frissítéseket és új drivereket tartalmaznak, így mindenképpen ajánlott azonnal telepíteni őket. Egy frissen vásárolt laptop is hónapokkal korábbi szoftververzióval érkezhet, ezért a teljes körű frissítés nélkülözhetetlen.