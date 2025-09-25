Hihetetlen: teljes sötétben is hónapokig működik ez a billentyűzet

Úttörő vezeték nélküli billentyűzetet jelentett be a Logitech, állítása szerint a napelemcsíkkal ellátott Signature Slim Solar+ K980 modellt szó szerint sosem kell klasszikus módon feltölteni. A termék nem csak érdemi napfényben képes tölteni magát, de a szobában lévő lámpák mesterséges fénye is elég neki. Konkrétan 200 lux fényre van szüksége az akku töltéséhez, ami alatt nagyjából egy borús napon érzékelhető mennyiségű fényre kell gondolni.

Elméletben sosem kell tölteni a Logitech Signature Slim Solar+ K980 napelemes billentyűzet akkuját

Fotó: Logitech

Teljes sötétben is hónapokig működik a billentyűzet

Ennek megfelelően elméleti síkon a Signature Slim Solar+ K980 billentyűzetet sosem kell tölteni, egy teljes töltést követően akár négy hónap üzemidőt is biztosíthat teljes sötétségben. A Logitech szerint a termék akkuja 10 évig is bírhatja, és házilag cserélhető, szükség esetén az iFixittől lehet majd pótalkatrészt rendelni hozzá.

A rendkívüli töltési rendszerétől eltekintve a Logitech új billentyűzete nem túlságosan feltűnő modell: teljes méretű, ollós mechanikát használ, továbbá három különböző eszközhöz is párosítható, amelyek között gombnyomásra lehet váltani. A Logi Options+ alkalmazáson keresztül testre szabható az extra akciógombja, programok indítása mellett egyszerű feladatokat automatizálására is programozható.

A Signature Slim Solar+ K980 európai ajánlott fogyasztói ára olyan 43 ezer forintot jelentő 110 euró, a termék forgalmazása már megkezdődött.

