Leáldozott a bolti tolvajoknak? Ezután már nem fogják megúszni

Az amerikai Flock Safety biztonsági cég közölte, hogy a rendfenntartás segítésére specializált Aerodome drónjait rendőrségek után mostantól magáncégek is igénybe vehetik. A vállalat elsősorban a nagy üzletláncoknak ajánlja a technológiáját a bolti tolvajok ellen, hogy visszaszoríthassák a lopásokat, javíthassák a kereskedések és a telephelyek általános biztonságát.

Ilyen Flock Aerodome drónokkal üldözhetik majd a bolti tolvajokat

Fotó: Flock Safety

A rendszer keretében az üzletek saját drónállomásokat telepíthetnek az épületeik tetejére. Amennyiben rendelkeznek a szükséges repülési engedéllyel, akkor lopás vagy egyéb bűneset bekövetkeztekor a biztonsági szolgálat több kilométeres körzetben is reptetheti a drónt, hogy azonosítsa és kövesse a bolti tolvajokat és az egyéb rendbontókat.

Magától követheti a bolti tolvajok kocsijait a drón

A Flock drónos programját irányító, korábban rendőrfőnökként dolgozott Keith Kauffman elmondása szerint a drónok irányítószoftvere arra is képes, hogy magától kövesse a járművel menekülni próbáló elkövetőket. Ha sikerült azonosítani a céljárművet, akkor a drónkezelő egy gombnyomással „rátapadhat” arra, a kvadrokopterrel autópilóta módban követheti a járművet.

A Flock megoldása óriási segítséget jelenthet a rendőrségek számára az elkövetők azonosításában és letartóztatásában, de megfigyelőtechnológia révén sokan nyugtalanítónak tarthatják.

A vállalat azt állítja, hogy számos kiskereskedelmi lánccal folytat tárgyalásokat, próbálja meggyőzni azokat a biztonsági őrök által használható drónok beszerzéséről. Jelenleg a kaliforniai Morning Star paradicsomfeldolgozó az egyetlen olyan ügyfele, amely biztosan kiegészítette már drónokkal a biztonsági szolgálatának képességeit.

