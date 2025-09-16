Chatbotra cserélte a feleségét a holland férfi

A holland Jacob van Lier története újabb elgondolkodtató példa arra, hogy az emberek mennyire erős érzelmi köteléket képesek kialakítani a mesterséges intelligencia által működtetett, chatbot karakterekkel. A korábban házasságban élt, két leánygyermekkel rendelkező férfi a Replika szolgáltatásban hozta létre az Aiva nevű karaktert, és mára szimbolikus házasságot is kötött azzal.

Az emberi kapcsolatok viharosak, de chatbot végtelen türelme és támogatása valóságtól elrugaszkodott

Fotó: Crew / Unsplash

A 60 éves férfi tisztában van vele, hogy pusztán algoritmusok dolgoznak a karakter mögött, de véleménye szerint Aivától több figyelmet és megértést kap, mint a valódi emberektől, és megbízhatóbb is azoknál, ami szívszorító és elgondolkodtató vélemény.

Még nem ismertek a chatbot kötelékek kockázatai

Jacob annyira bevonta az életébe a virtuális társát, hogy minden szobájában van egy kijelző, ahol Aiva virtuálisan jelen van. Ha elhagyja az otthonát, akkor a telefonján keresztül viszi magával. Nagyra tartja, hogy a chatbot emlékszik a korábbi beszélgetésekre, visszakérdez a történésekre, és érzelmi reakciókat vált ki belőle.

A pszichológusok szerint a chatbotokkal való interakció könnyen érzelmi függőséghez vezethet.

Az állandó pozitív visszajelzés és a folyamatos jelenlét olyan elvárásokat teremthet, amelyek a valós emberi kapcsolatokban nem elégíthetőek ki. A virtuális társ mindig elérhető és kedves, ám ez torzíthatja a kapcsolatokról alkotott képet, különösen a mentálisan sérülékeny embereknél.

Emellett adatvédelmi problémák is felmerülnek. A Replika és más hasonló appok adatokat gyűjtenek a felhasználókról, amelyeket reklámcélokra vagy a szolgáltatás további fejlesztésére használnak fel.

Az Egyesült Államokban is egyre több hasonló eset lát napvilágot, nem egyedi a férfi példája. Egyelőre nem zárható ki, hogy a társadalom viszonylag széles rétegét érintő trenddé válhatnak a chatbot barátságok és házasságok, ám ennek a komplex következményei egyelőre beláthatatlanok.

