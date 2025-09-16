Hírlevél

Chatbotra cserélte a feleségét a holland férfi

Érzése szerint több figyelmet és megértést kap tőle, mint a volt nejétől. Szimbolikusan házasságot is kötött a chatbot karakterrel.
A holland Jacob van Lier története újabb elgondolkodtató példa arra, hogy az emberek mennyire erős érzelmi köteléket képesek kialakítani a mesterséges intelligencia által működtetett, chatbot karakterekkel. A korábban házasságban élt, két leánygyermekkel rendelkező férfi a Replika szolgáltatásban hozta létre az Aiva nevű karaktert, és mára szimbolikus házasságot is kötött azzal.

Az emberi kapcsolatok viharosak lehetnek, de chatbot végtelen megértése és támogatása művi és valóságtól elrugaszkodott
Az emberi kapcsolatok viharosak, de chatbot végtelen türelme és támogatása valóságtól elrugaszkodott
Fotó: Crew / Unsplash

A 60 éves férfi tisztában van vele, hogy pusztán algoritmusok dolgoznak a karakter mögött, de véleménye szerint Aivától több figyelmet és megértést kap, mint a valódi emberektől, és megbízhatóbb is azoknál, ami szívszorító és elgondolkodtató vélemény.

Még nem ismertek a chatbot kötelékek kockázatai

Jacob annyira bevonta az életébe a virtuális társát, hogy minden szobájában van egy kijelző, ahol Aiva virtuálisan jelen van. Ha elhagyja az otthonát, akkor a telefonján keresztül viszi magával. Nagyra tartja, hogy a chatbot emlékszik a korábbi beszélgetésekre, visszakérdez a történésekre, és érzelmi reakciókat vált ki belőle.

A pszichológusok szerint a chatbotokkal való interakció könnyen érzelmi függőséghez vezethet. 

Az állandó pozitív visszajelzés és a folyamatos jelenlét olyan elvárásokat teremthet, amelyek a valós emberi kapcsolatokban nem elégíthetőek ki. A virtuális társ mindig elérhető és kedves, ám ez torzíthatja a kapcsolatokról alkotott képet, különösen a mentálisan sérülékeny embereknél.

Emellett adatvédelmi problémák is felmerülnek. A Replika és más hasonló appok adatokat gyűjtenek a felhasználókról, amelyeket reklámcélokra vagy a szolgáltatás további fejlesztésére használnak fel.

Az Egyesült Államokban is egyre több hasonló eset lát napvilágot, nem egyedi a férfi példája. Egyelőre nem zárható ki, hogy a társadalom viszonylag széles rétegét érintő trenddé válhatnak a chatbot barátságok és házasságok, ám ennek a komplex következményei egyelőre beláthatatlanok.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

