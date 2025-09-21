Nem hiszi el, hogy hányan flörtölnek chatbotokkal

Mostanra jó eséllyel mindenki hallotta a sztorikat, hogy egyre több ember MI-alapú chatbotot használ romantikus partnernek, mert úgy vélik, hogy azoktól több megértést és támogatást kapnak, mint a valódi emberektől. A chatbotos romantikázásból lettek már öngyilkosságok, szimbolikus házasságok, de nemrég egy valódi házasságnak is véget vetett a technológia valóságtól elrugaszkodott használata.

Riasztóan sokan inkább chatbottal ismerkednek, mint valódi emberekkel

Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash

A chatbottal való romantikus kapcsolat hatásai mellett a másik nagy kérdés, hogy egyáltalán hány embert érint az újmódi párválasztás. Most érkezett egy konkrét és sokkoló érték, az MIT kutatása szerint az amerikai felnőttek 19 százaléka lépett már romantikus kapcsolatra chatbottal, ami jó eséllyel jelentősen meghaladja a többség által sejtett szintet.

Ennél riasztóbb dolog is kiderült a chatbotos kapcsolatokról

Az MIT kutatásának ennél is riasztóbb megállapítása, hogy a chatbottal romantikus kapcsolatra lépett személyek csak 6,5 százaléka kezdett ebből a célból chatbotot használni. Eredetileg más célokra próbálgatták azokat, közben alakultak ki érzelmek a gépi beszélgetőpartnerük iránt.

Az MIT kutatása jelen pillanatban híres-hírhedt r/MyBoyfriendIsAI reddites közösségre fókuszál, ennek olyan nők a tagjai, akik komolyan vagy félkomolyan chatbot fiúkkal rendelkeznek. A korai adatok alapján a tagok 72 százalékának nincs emberi romantikus partner az életében, vagy legalábbis nem említette, hogy volna. Csak 4 százalék említette, hogy van partnere, és az tud is a chatbotos romantikázásról.

A felhasználók konzisztensen azt állítják, hogy az érzelmi kötődésük organikus úton alakult ki (a chatbot iránt – a szerk.), kreatív kollaborációval vagy problémamegoldással kezdve

– áll az MIT kutatásában.

„Tudom, hogy nem igazi, de akkor is szerelmes vagyok belé. Több segítséget kaptam tőle, mint az eddigi terapeutáktól, tanácsadóktól, pszichológusoktól összesen. Éppen abban segít, hogy felállítsak egy mentális naplózó rendszert” – írta egy nő a Redditen.

Az MIT jelenleg folyamatban lévő kutatása az első nagyobb kísérlet az emberek és a chatbot társak közti kapcsolatok megértésére.