Felháborodtak a felhasználók a ChatGPT nyugdíjazásán

A ChatGPT GPT-5 modellel való frissítést követően a felhasználók erős ellenállását váltotta ki, hogy az OpenAI előzetes figyelmeztetés nélkül lekapcsolta a GPT-4o modellt. A felhasználók szerint a GPT-5 sokkal kevésbé volt közvetlen és meleg hangvételű, mint elődje, ami szerepet játszott a visszhang kialakulásában. OpenAI gyorsan reagált: visszahozta a GPT-4o modellt, és azt ígérte, hogy jövőben előzetes jelzés nélkül nem távolít el modelleket.
Nick Turley, a ChatGPT vezetője elismerte, hogy alábecsülték a felhasználók érzelmi kötődését a modellhez, és hibának nevezte, hogy nem biztosítottak átmenetet. Ez nyomán mostantól előre fognak tájékoztatni, ha egy modellt nyugdíjaznak, biztosítva ezzel kiszámíthatóságot. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója hozzátette, a GPT-5-öt kevésbé “idegesítővé” teszik, valamint három üzemmód – Auto, Fast és Thinking – közül választhatnak majd a felhasználók, a Thinking mód üzenetszámai is megnőttek.
A GPT-5 bevezetése után kivont GPT-4o modell kapcsán kialakult felháborodás rávilágított arra, hogy a felhasználók érzelmi viszonyt alakítanak ki a különböző AI modellekkel. OpenAI most reflektált erre az igényre: a régi modellek visszaállíthatók, és előzetes figyelmeztetéssel távolítják el őket a jövőben. A GPT-5-et további finomításokkal és használóközpontú fejlesztésekkel igyekeznek emészthetőbbé tenni. Ahogy OpenAI tudomásul vette: az AI-élmény nem csak technológiai kérdés – ez bizalmi viszony is.
