Még öngyilkossági módszert is javasolt a ChatGPT

Óriási indulatokat keltett a 16 éves Adam Raine idén áprilisban elkövetett öngyilkossága, a kaliforniai kamasz a ChatGPT-vel való több hónapnyi csevegést követően vetett véget az életének. A család ügyvédje szerint a termék nemcsak helyeselt a fiú téveszméire, de még az öngyilkosság módszerét is a chatbot javasolta neki, aztán pedig felajánlotta a családjának szóló búcsúlevél megírását.

Leálltak a ChatGPT vészfékei az Adam Raine-nel való hosszú chatelés során

Fotó: Adam Raine családja

Az eset után a hozzátartozók polgári pert indítottak a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI, továbbá a vezérigazgatójaként és társalapítójaként funkcionáló Sam Altman ellen. A család azzal vádolja az alpereseket, hogy tudtak az Adam által is használt GPT-4o modell biztonsági hiányosságairól, azonban üzleti okból, kapkodva mégis piacra dobták.

Bizonyíték van rá, hogy tudtak a ChatGPT hibáiról

„A Raine család azt állítja, hogy az Adaméhez hasonló halálesetek elkerülhetetlenek voltak. Bizonyítékokat terveznek bemutatni az esküdtszéknek arról, hogy az OpenAI saját biztonsági csapata ellenezte a 4o modell kiadását, és hogy a vállalat egyik vezető biztonsági kutatója, Ilya Sutskever a modell kiadása miatt mondott fel. A kereset szerint az új modell riválisokénál gyorsabb piacra dobása 86 milliárd dollárról 300 milliárd dollárra emelte a cég értékét” – írta az X közösségi oldalon Jay Edelsen, a vállalat ügyvéde.

Az OpenAI elismerte, hogy rendszerei nem mindig képesek megfelelően kezelni a mentális és érzelmi krízishelyzeteket. A közleménye szerint erősebb korlátokat vezet be az érzékeny tartalmak és a kockázatos viselkedések kezelésére, különösen a 18 év alatti felhasználók esetében. A jövőben a ChatGPT szülői felügyeleti lehetőségeket is kínál majd, amelyek segítségével a gondviselők jobban átláthatják gyermekeik ChatGPT-használatát, gyanús jelek esetén riasztást kapnak.

Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Az OpenAI szakértői szerint a biztonsági problémát részben a hosszú beszélgetések okozzák: minél hosszabbra nyúlik egy chatelés, annál jobban leromlanak a ChatGPT biztonsági vészfékei. Adam esetében a bírósági beadvány szerint napi 650 üzenetváltás is előfordult.

Bár a ChatGPT eleinte helyesen irányította a fiatalt segélyvonalakhoz, később már olyan válaszokat adott, amelyek figyelmen kívül hagyták az OpenAI által megszabott biztonsági határokat és feltételeket.

Az ügyhöz kapcsolódóan Mustafa Suleyman, a Microsoft MI-részlegének vezetője a közelmúltban aggodalmát fejezte ki a chatbotok által okozott pszichózis kockázata miatt. A cég szerint ez „mániaszerű epizódokban, téveszmékben, paranoia kialakulásában” jelentkezhet a chatbotokkal hosszasan csevegő felhasználóknál.