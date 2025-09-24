Még öngyilkossági módszert is javasolt a ChatGPT

Óriási indulatokat keltett a 16 éves Adam Raine idén áprilisban elkövetett öngyilkossága, a kaliforniai kamasz a ChatGPT-vel való több hónapnyi csevegést követően vetett véget az életének. A család ügyvédje szerint a termék nemcsak helyeselt a fiú téveszméire, de még az öngyilkosság módszerét is a chatbot javasolta neki, aztán pedig felajánlotta a családjának szóló búcsúlevél megírását.
Az eset után a hozzátartozók polgári pert indítottak a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI, továbbá a vezérigazgatójaként és társalapítójaként funkcionáló Sam Altman ellen. A család azzal vádolja az alpereseket, hogy tudtak az Adam által is használt GPT-4o modell biztonsági hiányosságairól, azonban üzleti okból, kapkodva mégis piacra dobták.
„A Raine család azt állítja, hogy az Adaméhez hasonló halálesetek elkerülhetetlenek voltak. Bizonyítékokat terveznek bemutatni az esküdtszéknek arról, hogy az OpenAI saját biztonsági csapata ellenezte a 4o modell kiadását, és hogy a vállalat egyik vezető biztonsági kutatója, Ilya Sutskever a modell kiadása miatt mondott fel. A kereset szerint az új modell riválisokénál gyorsabb piacra dobása 86 milliárd dollárról 300 milliárd dollárra emelte a cég értékét” – írta az X közösségi oldalon Jay Edelsen, a vállalat ügyvéde.
Az OpenAI elismerte, hogy rendszerei nem mindig képesek megfelelően kezelni a mentális és érzelmi krízishelyzeteket. A közleménye szerint erősebb korlátokat vezet be az érzékeny tartalmak és a kockázatos viselkedések kezelésére, különösen a 18 év alatti felhasználók esetében. A jövőben a ChatGPT szülői felügyeleti lehetőségeket is kínál majd, amelyek segítségével a gondviselők jobban átláthatják gyermekeik ChatGPT-használatát, gyanús jelek esetén riasztást kapnak.
Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!
Az OpenAI szakértői szerint a biztonsági problémát részben a hosszú beszélgetések okozzák: minél hosszabbra nyúlik egy chatelés, annál jobban leromlanak a ChatGPT biztonsági vészfékei. Adam esetében a bírósági beadvány szerint napi 650 üzenetváltás is előfordult.
Bár a ChatGPT eleinte helyesen irányította a fiatalt segélyvonalakhoz, később már olyan válaszokat adott, amelyek figyelmen kívül hagyták az OpenAI által megszabott biztonsági határokat és feltételeket.
Az ügyhöz kapcsolódóan Mustafa Suleyman, a Microsoft MI-részlegének vezetője a közelmúltban aggodalmát fejezte ki a chatbotok által okozott pszichózis kockázata miatt. A cég szerint ez „mániaszerű epizódokban, téveszmékben, paranoia kialakulásában” jelentkezhet a chatbotokkal hosszasan csevegő felhasználóknál.
Adam családja szerint a tragédia elkerülhetetlen volt, mivel a cég figyelmen kívül hagyta a saját biztonsági szakértőinek a figyelmeztetéseit. A mostani per túlmutat Adam Raine és a családja tragédiáján, végső soron arról kell döntést hoznia a bíróságnak, hogy a generatív mesterséges intelligenciás chatbotokat fejlesztő cégek és a vezető tisztségviselőik felelősségre vonhatóak-e a veszélyes termékek piacra dobásáért.
