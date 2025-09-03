Már megint leállt a ChatGPT

Az idén júniusi esetet követően újból óriási leállásról panaszkodnak a munkára, tanulásra és személyes célokra is használt ChatGPT chatbot felhasználói. A DownDetector adatai alapján magyar idő szerint 8:30 környékén kezdődtek a problémák, világszerte ezrek jelzik, hogy nem működik a sokak számára esszenciálissá vált szolgáltatás.

Mindig a legrosszabbkor van üzemzavar a ChatGPT-nél

Fotó: RDNE Stock project

Üres szövegmezőket küld vissza a ChatGPT-be

A beszámolók szerint a ChatGPT-be való bejelentkezés gond nélkül működik, a problémát azt jelenti, hogy nem ad válaszokat a chatbot, üres szövegmezők jönnek vissza a promptokra. Hírünk írására az OpenAI már jelezte, hogy tudomása lenne a leállásról, ami nem csoda a pillanatok alatt kitört botrány miatt.

A ChatGPT leállása miatt pórul járt felhasználók és cégek egyelőre nem tudnak mit tenni, az OpenAI-nak kell feltárnia a probléma okát és helyreállítani a chatbot szolgáltatást. A leállás a legnagyobb eséllyel egy belső hálózati hibára vezethető vissza, talán megszakadt az összeköttetés a felhasználói felület a ChatGPT agya között, de ez jelenleg csak spekuláció.

