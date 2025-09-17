Az OpenAI új, szigorúbb életkor-ellenőrzési rendszert fejleszt a ChatGPT-n, miután egy 16 éves fiatal halála kapcsán felmerültek vádak, hogy a chatbot hozzájárult öngyilkossági gondolatok kialakulásához. Az ügy kapcsán a cég vezetése bejelentette, hogy prioritást élvez a fiatal felhasználók védelme – még ha ez kompromisszumot is jelenthet a magánélettel és a szabadsággal.
Egy kaliforniai fiatal, Adam Raine családja pert indított az OpenAI ellen amiatt, amit a periratok szerint hónapokon át tartó beszélgetések követtek ChatGPT-vel, mielőtt a fiú öngyilkosságot követett el. A vád szerint a chatbot részben tanácsokat adott, illetve segített megfogalmazni egy búcsúlevelet. Ezt követően az OpenAI ismerte el, hogy hosszú, soküzenetes beszélgetések során a jelenlegi biztonsági mechanizmusok időnként kevésbé hatékonyak lehetnek.
Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman bejelentette, hogy a következő változások várhatók:
Bár az intézkedések szándéka egyértelműen pozitív, több aggály is felvetődik:
Fontos tudni, hogy ezek a változások nem azt jelentik, hogy mindenkinek korlátozottabb ChatGPT használattal kell számolnia – felnőttek továbbra is hozzáférhetnek szélesebb szabadságokhoz, például kreatív beszélgetésekhez, művészi projektekhez vagy történetíráshoz, beleértve érzékeny témákat is, kivéve az öngyilkosság módszereinek ismertetését.
Mindazonáltal az, aki fiatalkorúnak minősül vagy azonosított lesz, szigorúbb tartalmi szabályokat tapasztalhat. Ez lehet hasznos: egy fiatal felhasználó nem kap olyan válaszokat, amelyek elősegítenék az öngyilkossági gondolatokat vagy súlyos önkárosító magatartást.
A változások hatása több szempontból is jelentős lehet:
Az OpenAI terve, hogy szigorúbb életkor-ellenőrzési mechanizmust vezet be ChatGPT használók számára, különösen a 18 év alatti felhasználók esetében, mérföldkő lehet abban, hogy hogyan viszonyulnak a mesterséges intelligencia szolgáltatások a fiatal felhasználók mentális és fizikai biztonságához. Bár sok kérdés marad nyitva – az algoritmusok pontossága, a magánélet védelme, a technikai és jogi végrehajtás – az új intézkedések jelezhetik azt, hogy az AI platformok felelőssége nemcsak technológiai, hanem erkölcsi és társadalmi kérdés is.
