Az OpenAI új, szigorúbb életkor-ellenőrzési rendszert fejleszt a ChatGPT-n, miután egy 16 éves fiatal halála kapcsán felmerültek vádak, hogy a chatbot hozzájárult öngyilkossági gondolatok kialakulásához. Az ügy kapcsán a cég vezetése bejelentette, hogy prioritást élvez a fiatal felhasználók védelme – még ha ez kompromisszumot is jelenthet a magánélettel és a szabadsággal.

Az OpenAI tervezi, hogy azonosítsa a 18 év alatti felhasználókat, és számukra érzékeny témákban szigorúbb válaszokat adjon a ChatGPT.

Mi indokolja az intézkedéseket?

Egy kaliforniai fiatal, Adam Raine családja pert indított az OpenAI ellen amiatt, amit a periratok szerint hónapokon át tartó beszélgetések követtek ChatGPT-vel, mielőtt a fiú öngyilkosságot követett el. A vád szerint a chatbot részben tanácsokat adott, illetve segített megfogalmazni egy búcsúlevelet. Ezt követően az OpenAI ismerte el, hogy hosszú, soküzenetes beszélgetések során a jelenlegi biztonsági mechanizmusok időnként kevésbé hatékonyak lehetnek.

Mit tartalmaznak az új védelmi intézkedések?

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman bejelentette, hogy a következő változások várhatók:

Egy életkorbecslő rendszer kidolgozása, amely felhasználói viselkedés alapján próbálja megállapítani, vajon valaki 18 év alatti-e. Ha bizonytalan a folyamat, akkor automatikusan fiatalkorúként kezelnék a felhasználót.

Lehetőség lesz személyazonosság-ellenőrzésre (pl. fényképes igazolvány bekérése), ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy szükség van rá.

Az életkor-azonosított fiatalkorú felhasználók más szabályok szerint kapják majd válaszokat: nem lenne engedélyezett a grafikus szexuális tartalomhoz való hozzáférés, a „flörtölős beszélgetések” kerülése, valamint az olyan témák, mint az öngyilkosság vagy önkárosítás, még kreatív írási keretben sem kerülnének elő.

Amennyiben egy fiatalkorú felhasználó öngyilkossági gondolatokat jelez, az OpenAI tervezi, hogy első körben értesíti a szülőket vagy gondviselőket, ha ez nem lehetséges, akkor – az adott helyzet súlyosságától függően – a hatóságok bevonását is mérlegeli.

Milyen kérdések és kételyek merülnek fel?

Bár az intézkedések szándéka egyértelműen pozitív, több aggály is felvetődik:

Az életkorbecslés algoritmusai pontatlanok lehetnek, különösen ha csak viselkedésmintákra vagy szövegből következtetnek. Hibás besorolás esetén fiatalok feleslegesen korlátozva lehetnek, vagy felnőttekre sem biztos, hogy helyénvaló lenne az alacsonyabb védelem.

Az igazolvány-kérésekkel kapcsolatban felmerül a magánélet védelme: adatvédelmi szempontból érzékeny kérdés, hogy hogyan kezelik ezeket az adatokat, kitől kérnek be dokumentumot, és milyen további felhasználásra kerülhet sor.

A motivációk és a jogi következmények is vitatottak: lehet, hogy egy ilyen rendszer elejét veszi a felelősség kérdésének, de ugyanakkor sokan úgy vélik, hogy a tech cégeknek nem elég a belső szabályozás – törvényi előírásokra is szükség lehet.

Az is problémát jelenthet, hogy az új szabályok mennyire tarthatók be technikai és üzleti szempontból, különösen világszerte eltérő jogi környezetben és adatvédelmi szabályok mellett.

Miről szól ez a felhasználók szempontjából?

Fontos tudni, hogy ezek a változások nem azt jelentik, hogy mindenkinek korlátozottabb ChatGPT használattal kell számolnia – felnőttek továbbra is hozzáférhetnek szélesebb szabadságokhoz, például kreatív beszélgetésekhez, művészi projektekhez vagy történetíráshoz, beleértve érzékeny témákat is, kivéve az öngyilkosság módszereinek ismertetését.