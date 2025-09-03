Mégsem fogják tönkre tenni a Chrome böngészőt

A Google hatalmas győzelmet aratott az USA Igazságügyi Minisztériuma elleni versenyügyi perben. A vállalatot tavaly ősszel bűnösnek találták a Sherman monopóliumellenes törvény megsértésében, versenyellenes praktikákkal tartotta fenn a piacvezető pozícióját az internetes keresőmotorok piacán. Most első fokon döntés született arról, hogy miként legyen kezelve a helyzet, és bizony olcsón megúszta a Chrome böngészőt fejlesztő vállalat.

Nem tartotta reálisnak a bíró a Chrome eladatását

Fotó: Solen Feyissa / Unsplash

A döntés talán legfontosabb eleme, hogy az Igazságügyi Minisztérium kívánsága ellenére a Google-nek nem kell eladnia a Chrome böngészőt. Ennek örülhetnek a netezők, minden áron mesterséges intelligenciás cégek szerették volna megvenni, ha kényszerűségből eladóvá válik.

Az eladás ötletét azért vetette fel a minisztérium, mert a világszerte már 70% piaci részesedéssel rendelkező böngésző kulcsszerepet játszik abban, hogy a cég rávegye a saját keresőmotorjának használatára az internetezőket.

A bíró szerint a böngésző eladatásának az ötlete túl van a racionalitás és az arányosság határán.

Önmagában nem illegális, hogy a Chrome böngészőben a Google az alapértelmezett keresőmotor, plusz a felhasználók igény esetén szabadon átválthatnak benne egy másikra, nincs rájuk kényszerítve a használata.

A Chrome megmenekült, a többi büntetés nem fájó

A döntés értelmében a Google továbbra is köthet alapértelmezett keresőmotoros üzletet az Apple-höz vagy a Firefoxot fejlesztő Mozillához hasonló cégekkel. Viszont nem kényszerítheti az androidos eszközgyártókat, hogy kötelezően telepítsék a termékeikre az alkalmazásait, például a Google appot vagy a Chrome böngészőt. Emellett a cégnek bizonyos keresési adatokat meg kell osztania a jóváhagyott versenytársaival, ami segíthet az alternatív internetes keresőmotorok fejlődésében.

A pereskedés jelen állása, hogy a Google elveszítette az ellene indított versenyügyi pert, viszont semmilyen túlságosan fájó büntetést sem kapott.

Ennek ellenére a Google fellebbezni készül az ítélet ellen a Legfelsőbb Bíróságon, hogy egyrészt megpróbáljon számára még jobb feltételeket kiharcolni, másrészt pedig a végsőkig késleltesse az ítélet jogerőssé válását. Akár évekig is elhúzódhat, mire jogerős döntés lesz az ügyben, és ténylegesen kénytelen lesz változtatni a praktikáin.