Magától intézkedik majd a Chrome böngésző

A böngészők egészen eddig legfeljebb csak megkönnyítették a mesterséges intelligenciás eszközök elérését, ám most elértünk ahhoz a ponthoz, mikor elkezd beléjük költözni a technológia. A Google szerint a Gemini mostantól teljesen ingyenesen elérhető a Chrome böngészőből, és nem csak chatbotként működik majd benne, hanem a közeljövőtől kezdve képes lesz dolgokat tenni a felhasználók nevében, azaz MI ügynökként böngészhet a nevükben.

Képes lesz feladatokat elvégezni a netezők nevében a Chrome

Fotó: Jodie Cook / Unsplash

Az újdonságok mától kezdve első körben az Egyesült Államokban válnak hullámokban elérhetővé a macOS és a Windows rendszerű számítógépeken, de idővel világszerte élesedni fognak a Chrome összes használója számára.

Az ügynök funkciók lesznek a Chrome nagy fejlesztései

A Google szerint a Gemini képes lesz olyan hétköznapi feladatok elvégzésére a Chrome böngészőben, mint például az étteremben vagy a fodrásznál való időpontfoglalás, a csomagkézbesítés újraszervezése, vagy éppen a bevásárlólista összeállítása a kapott e-mail alapján.

Kockázatos vagy visszafordíthatatlan tettek esetén a rendszer manuális ellenőrzéseket kér majd a netezőktől, jóvá kell hagyniuk a tetteit, nehogy valami butaságot csináljon.

A Chrome böngészőbe integrált Gemini össze lesz kapcsolva a Google különféle szolgáltatásaival, többek közt a Gmaillel, a YouTube-bal, a Naptárral és a Térképpel, hogy több és összetettebb feladatot tudjon elvégezni. Emellett képes lesz a böngésző több lapjáról származó információkat összefoglalni és összehasonlítani, előhívni a böngészési előzményekből a korábban bezárt oldalakat.

Az elsőként az amerikaiaknál ma élesedő változtatások egy új korszak kezdetét jelentik a Chrome történetében: többé nem csak egy szimpla böngésző lesz, hanem egy olyan asszisztens, amely aktívan segíteni próbál a feladatok elvégzésében.

