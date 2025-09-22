Segített csalni és puskázni a diákoknak a Chrome

Szeptember elején új funkció bukkant fel a világ legnépszerűbb böngészőjének számítógépes változatában. Az iskolák által használt egyes oktatási weboldalakon megjelent a Google Chrome címsorában egy „Segítség a házi feladathoz” nevű gomb, erre kattintva beolvasta a házi feladat vagy a dolgozat éppen aktuális kérdését a Google Lens vizuális keresőszolgáltatás, majd mesterséges intelligenciával generált választ kínált rá.

Dolgozatírás közbeni könnyű csalást is lehetővé tett a Chrome funkciója

Fotó: Sofatutor / Unsplash

Az oktatók szerint ez nem csak tisztességtelenséget tesz lehetővé, de teljesen szembemegy a tanulás alapvető céljával. „A Google aláássa az akadémiai integritást azzal, hogy a vizsgák alatt a diákok arcába tolja a mesterséges intelligenciát” – mondta Ian Linkletter, a Brit Kolumbiai Műszaki Egyetem könyvtárosa.

Magyarázkodik a Chrome fejlesztője

Többek közt az Emory, az UCLA és a Berkeley egyetemek is figyelmeztették már az oktatóikat a Chrome gombjára, továbbá hogy nem tudnak mit tenni a megjelenése ellen. A tiltakozások hatására a Google mostanra letiltotta a Chrome akár dolgozatírás közbeni csalásra is használható funkcióját, de fenntartotta a lehetőséget a későbbi visszakapcsolására.

A diákok értékesnek találják azokat az eszközöket, amelyek segítik a vizuális tanulást. Ezért olyan módszereket tesztelünk, amelyek megkönnyítik a Lens elérését

– magyarázta Craig Ewer szóvivő, hogy egyáltalán minek találták ki a nagy port kavart gombot.

Természetesen az iskolák számára a házi feladatok online kiadását, továbbá a számítógépen való dolgozatírást lehetővé tevő online platformok fejlesztői sem örülnek a Chrome kéretlen újításának.

„Nem támogatjuk vagy hagyjuk jóvá ezt az eszközt, akadémiai tisztességtelenséghez vezethet” – fogalmazott Melissa Loble, az észak-amerikai főiskolások fele, továbbá a tizenkét osztályos oktatásban résztvevők harmada által használ Canvas oktatási platform szóvivője.

Eamon Costello, a Dublini Városi Egyetem docense sem örül. Meglátása szerint a koronavírusos időkben az oktatási intézmények rákényszerültek, hogy mindent digitálisan végezzenek, most pedig a mesterséges intelligenciás robbanás miatt az oktatók és a diákok kéretlenül kísérleti nyulakká váltak. „Egy mesterséges intelligenciás, oktatási aranyláz kellős közepén találtuk magunkat” – állítja Costello.