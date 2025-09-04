Vége a szezonnak, taroltak a magyar diákok

Véget ért az informatikai diákolimpiák 2025-ös szezonja, a legutolsó, legfeljebb 15 évesek számára megrendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpiáról (EJOI 2025) a magyar csapat két ezüst- és egy bronzéremmel tért haza. A hat legfontosabb nemzetközi versenyen a magyar diákok idén 4 arany-, 8 ezüst-, és 10 bronzérmet szereztek, amely az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb összesített eredményének számít.

Az EJOI 2025 versennyel zárult az idei informatikai diákolimpia szezon. Balról jobbra: Szente Péter, Miszori Márton, Pájer Levente, Aravin Péter, Takács András, Szabó Zsanett

Fotó: Neumann Társaság

Ezen a héten ért véget az idén Bulgária által megrendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpia (EJOI) - az idei informatikai diákolimpiai szezon legutolsó rendezvényén 24 ország legfeljebb 15 éves diákja mérte össze a tudását fejlett algoritmikus gondolkodást igénylő feladatokban.

A 96 induló közül Aravin Péter, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja, és Takács András (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, jelenleg: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) egyaránt ezüstérmet szerzett, míg Pájer Levente (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) bronzérmes helyezést ért el. Rajtuk kívül kiválóan szerepelt Miszori Márton (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) is. A magyar EJOI-csapat vezetője Szabó Zsanett, helyettese pedig Szente Péter volt.

Kiemelkedő magyar eredmények a 2025-ös diákolimpia-szezonban

A tehetséges magyar diákok a hat informatikai témájú nemzetközi diákolimpián összesen 22 darab érmet szereztek 2025-ben, amely több évtizede a legjobb összesített eredménynek számít. Ezeken a versenyekre a magyar diákolimpikonok az ELTE Informatikai Kara és a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében készültek fel. A hat idei diákolimpia válogatóversenyeinek megrendezését és a magyar diákolimpikonok felkészítését a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

A korábbi idei versenyek és a magyar eredmények:

– Nemzetközi Informatikai Diákolimpia: 2 arany- és 2 bronzérem

– Közép-Európai Informatikai Diákolimpia: 1 ezüst- és 2 bronzérem

– Európai Lány Informatikai Diákolimpia: 2 arany- és 2 ezüstérem

– Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpia: 2 ezüst- és 4 bronzérem

– Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpia: 1 ezüst- és 1 bronzérem