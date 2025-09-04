Vége a szezonnak, taroltak a magyar diákok

Véget ért az informatikai diákolimpiák 2025-ös szezonja, a legutolsó, legfeljebb 15 évesek számára megrendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpiáról (EJOI 2025) a magyar csapat két ezüst- és egy bronzéremmel tért haza. A hat legfontosabb nemzetközi versenyen a magyar diákok idén 4 arany-, 8 ezüst-, és 10 bronzérmet szereztek, amely az elmúlt évtizedek legkiemelkedőbb összesített eredményének számít.
Ezen a héten ért véget az idén Bulgária által megrendezett Európai Junior Informatikai Diákolimpia (EJOI) - az idei informatikai diákolimpiai szezon legutolsó rendezvényén 24 ország legfeljebb 15 éves diákja mérte össze a tudását fejlett algoritmikus gondolkodást igénylő feladatokban.
A 96 induló közül Aravin Péter, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja, és Takács András (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, jelenleg: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) egyaránt ezüstérmet szerzett, míg Pájer Levente (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) bronzérmes helyezést ért el. Rajtuk kívül kiválóan szerepelt Miszori Márton (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) is. A magyar EJOI-csapat vezetője Szabó Zsanett, helyettese pedig Szente Péter volt.
A tehetséges magyar diákok a hat informatikai témájú nemzetközi diákolimpián összesen 22 darab érmet szereztek 2025-ben, amely több évtizede a legjobb összesített eredménynek számít. Ezeken a versenyekre a magyar diákolimpikonok az ELTE Informatikai Kara és a Neumann Társaság Tehetséggondozási Szakosztályának együttműködésében készültek fel. A hat idei diákolimpia válogatóversenyeinek megrendezését és a magyar diákolimpikonok felkészítését a Nemzeti Tehetség Program támogatta.
– Nemzetközi Informatikai Diákolimpia: 2 arany- és 2 bronzérem
– Közép-Európai Informatikai Diákolimpia: 1 ezüst- és 2 bronzérem
– Európai Lány Informatikai Diákolimpia: 2 arany- és 2 ezüstérem
– Nemzetközi Mesterséges Intelligencia Diákolimpia: 2 ezüst- és 4 bronzérem
– Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpia: 1 ezüst- és 1 bronzérem
Az Nemzetközi Informatikai Csapat Diákolimpia (IIOT) 2025 világversenyt az Algo Pro Club, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium és a Neumann Társaság közös szervezésében valósult meg, támogatói a Nemzeti Tehetség Program, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Jane Street, az MVM Paksi Atomerőmű, illetve az e-F@ktor Zrt voltak.
„A tehetséggondozás a Neumann Társaság egyik legfontosabb és kiemelt területe. Az >>új start<< keretében ez a szegmens különösen hangsúlyossá válik, hiszen egy jövőbe mutató, innovatív rendszer csak akkor lehet sikeres, ha támogatja és fejleszti a kiválóságokat. Társaságunk ezért egy hosszú távon fenntartható, hatékony és finanszírozható tehetséggondozási modul megalkotását tűzte ki célul, amely biztosítja a fiatal tehetségek folyamatos fejlődését és versenyképességét. Ezt a célkitűzést igazolja leginkább az a tény, hogy az NJSZT által mentorált és támogatott diákok rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el hazai és nemzetközi informatikai versenyeken” - kommentálta Prof. Dr. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke az idei diákolimpia-szezon magyar sikereit.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!