Óriási drágulás várható a számítógépes piacon

Az elmúlt egy évben véget értek a legszebb idők a számítógépes memóriák és háttértárak piacán. A kereslet beesése által lenyomott árakat elsőként termelési közbeavatkozásokkal orvosolták a gyártók, most pedig a termékek iránti kereslet növekedésével újból csörögni fog a kasszájuk, jönnek a drágulások.

Hosszú ideje jó áron kaphatóak a merevlemezek és az SSD-k, de most komoly drágulás lesz

Fotó: Western Digital

Iparági beszámolók alapján a következő körben a hagyományos merevlemezek és az SSD háttértárak ára lőhet ki látványosan a kereslet élénkülése miatt.

A becslések szerint a következő hónapokban akár 30 százalékot is drágulhatnak a termékek.

Az MI-s adatközpontok hajtják a drágulást

A jelenség hátterében elsősorban az áll, hogy folyamatosan épülnek és bővülnek a generatív mesterséges intelligenciák tanítására és futtatására használt adatközpontok. Ezek orbitális mennyiségű adattárolási kapacitást igényelnek, használati céltól függően a merevlemezeket és az SSD-ket is mágnesként vonzzák.

Természetesen gyártási és logisztikai okokból, plusz a meglévő készletek kifutása miatt a most folyamatban lévő drágulások csak érdemi késleltetéssel jelennek majd meg a boltokban kapható termékek áraiban. Ennek ellenére karácsony környékére már elképzelhető, hogy meglepő árakkal szembesülhetnek az olyanok, akik merevlemezt vagy SSD-t kívánnak vásárolni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!