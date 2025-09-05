Őrült hidegben is működik az úttörő energiaállomás

Világelső terméket jelentett be az energiatároló rendszereiről ismert Bluetti. Az IFA 2025 kiállításon debütált Pioneer Na a világ első nátrium-ion akkumulátort használó energiaállomása (power station), a technológia lehetővé teszi a termék rendkívüli hidegben való töltését és használatát.

Mínusz 25 fokig használható a Bluetti Pioneer Na energiaállomás

Fotó: Bluetti

A Bluetti szerint a Pioneer Na -15 °C-ig tölthető és -25 °C-ig képes energiát biztosítani, így olyan környezetben is használható, ahol a lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátoros modellek már felmondják a szolgálatot.

A nátrium-ion akku nemcsak a hideget bírja, de biztonságos is: nem hajlamos a hőfutásra, és több mint 4000 töltési cikluson át jól őrzi teljesítményét, ennyi töltögetés után is képes nyújtani az eredeti kapacitásának a 70%-át.

Hátrányai is vannak a különleges energiaállomásnak

A 16 kilogrammot nyomó Bluetti Pioneer Na papíron 900 wattóra kapacitású, a folyamatosan leadható teljesítménye pedig 1500 watt, így a legtöbb kempingezéskor és off-grid helyzetben használatos eszköz áramellátása megoldható vele. A termékkategóriában mára megszokott módon hordozható napelemes töltésre is lehetőséget ad.

A nátrium-ion technológiának sajnos hátrányai is vannak: a cellák nagyobbak és nehezebbek a lítium-vasfoszfátoknál, miközben jóval kisebb az energiatároló képességük.

Ennek megfelelően a Pioneer Na leginkább azoknak szól, akiknek kimondottan mínuszokat tűrő energiaállomásra van szükségük, és ez a tulajdonság megéri számukra a nehezebb hordozhatóságot és a csökkent energiasűrűséget.

A Pioneer Na világszerte 2025. október 15-én kerül piacra, azonban a hírünk írásáig a Bluetti nem árulta el az ajánlott fogyasztói árát.

