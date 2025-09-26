Olyan bitang laptopot dobtak piacra, hogy az ész megáll! – Mutatjuk!

Szerencsére már nem kötelező MacBookot vásárolniuk a kimagasló üzemidejű laptopra vágyóknak, a windowsos gépek között is akadnak becsületes akkuval szerelt darabok. Ettől függetlenül az Energizer márkájú fogyasztóelektronikai termékek piacra dobásával foglalkozó Avenir Telecom most új mércét állítana fel ezen a téren, az EnergyBook Pro Ultra laptopjába 192 wattórás akkut tett, így állítása szerint az 28 órányi intenzív irodai használatot bír egy töltéssel.
A gigantikus akkujú laptopba 18 hüvelykes és 1920x1200 pixeles kijelző került, a meghajtásáról ismeretlen típusú AMD Ryzen 5 processzor gondoskodik, amely mellé 16 GB RAM és 512 GB-os SSD háttértár került. Az Avenir nem tisztázta, hogy mikortól és mennyiért lesz kapható a laptop, de látszólag közel van a piaci bevezetése.
A 192 wattórás akku lenyűgözően hangzik, de konkrét oka van annak, hogy a laptopokba nem kerül 100 wattórásnál nagyobb akku: a légitársaságok csak ekkora lítium-ion akkuk felvitelét engedélyezik a repülők fedélzetére, így az EnergyBook Pro Ultrával nem lehet repülni.
Érdekességként egyes repülőkre külön engedéllyel akár 160 wattórás akkuval szerelt eszközök is felvihetőek, de ezt a kivételt például az elektromos kerekesszékkel mozgókra gondolva hozták a légitársaságok. Viszont a laptopban 192 wattórás akku van, így kizárt, hogy sikerüljön külön engedélyt kérni a fedélzetre való felviteléhez.
