Olyan bitang laptopot dobtak piacra, hogy az ész megáll! – Mutatjuk!

Szerencsére már nem kötelező MacBookot vásárolniuk a kimagasló üzemidejű laptopra vágyóknak, a windowsos gépek között is akadnak becsületes akkuval szerelt darabok. Ettől függetlenül az Energizer márkájú fogyasztóelektronikai termékek piacra dobásával foglalkozó Avenir Telecom most új mércét állítana fel ezen a téren, az EnergyBook Pro Ultra laptopjába 192 wattórás akkut tett, így állítása szerint az 28 órányi intenzív irodai használatot bír egy töltéssel.

Elméletben több munkanapot is kibírhat egy töltéssel az Energizer EnergyBook Pro Ultra

Fotó: Avenir Telecom

A gigantikus akkujú laptopba 18 hüvelykes és 1920x1200 pixeles kijelző került, a meghajtásáról ismeretlen típusú AMD Ryzen 5 processzor gondoskodik, amely mellé 16 GB RAM és 512 GB-os SSD háttértár került. Az Avenir nem tisztázta, hogy mikortól és mennyiért lesz kapható a laptop, de látszólag közel van a piaci bevezetése.

Valójában túl nagy az Energizer laptop akkuja

A 192 wattórás akku lenyűgözően hangzik, de konkrét oka van annak, hogy a laptopokba nem kerül 100 wattórásnál nagyobb akku: a légitársaságok csak ekkora lítium-ion akkuk felvitelét engedélyezik a repülők fedélzetére, így az EnergyBook Pro Ultrával nem lehet repülni.

Érdekességként egyes repülőkre külön engedéllyel akár 160 wattórás akkuval szerelt eszközök is felvihetőek, de ezt a kivételt például az elektromos kerekesszékkel mozgókra gondolva hozták a légitársaságok. Viszont a laptopban 192 wattórás akku van, így kizárt, hogy sikerüljön külön engedélyt kérni a fedélzetre való felviteléhez.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!